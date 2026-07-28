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Линии иранского и украинского конфликтов сходятся в Вашингтоне
Линии иранского и украинского конфликтов сходятся в Вашингтоне
Sputnik Грузия
Две локальные войны, инициированные США в Европе и на Ближнем Востоке, закономерно трансформируются и сливаются в одну – с прямым участием многих стран... 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T21:48+0400
2026-07-28T21:48+0400
2026-07-28T21:48+0400
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Американское внешнеполитическое злодейство с претензиями на "гегемонию" может быть решительно и навсегда уничтожено Третьей мировой. Сегодня в Вашингтоне Зеленский, Нетаньяху и Трамп претендуют на роль "всадников Апокалипсиса".Похороны сенатора-русофоба Линдси Грэма в Вашингтоне – удобный и символичный повод для "сверки часов" 28 июля американского президента Дональда Трампа, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и киевского "пианиста" Владимира Зеленского. "Весовые категории" и цели собеседников разные, а войны – общие.Трамп допустил стратегическую ошибку на Ближнем Востоке, и условия выхода из конфликта становятся все хуже. Позорное поражение США в войне с Ираном способна затмить блестящая дипломатическая победа Вашингтона в Европе – завершение украинской войны на условиях Запада. Зеленскому жизненно важно "стратегическое сотрудничество с Америкой", то есть, бесконечное продолжение войны, невозможной без помощи США. Незадолго до встречи в Вашингтоне, 25 июля Киев попытался "объединить" украинский и иранский конфликты – ударами БПЛА в Каспийском море по гражданским судам Исламской республики.После этого, в ходе операций под "ложным флагом" украинские диверсанты атаковали правительственные объекты Ирака. Задержанные боевики признали, что действовали в интересах Украины. Фактически – провоцировали ирано-иракский военный конфликт. Насколько после этого "улучшилось взаимопонимание" между Трампом и Зеленским, узнаем совсем скоро – на встречу отведено полтора часа.Нетаньяху, как воздух, необходима поддержка США в бесконечной войне с Ираном. При этом Израиль не готов смириться с реальностью, не готов к компромиссам в Ливане, Сирии, секторе Газа. Трамп раздражен, и не без оснований считает израильского премьера одним из главных виновников своей ближневосточной катастрофы. Нетаньяху отчаянно пытается убедить президента США в развитии ядерной военной мощи Ирана. Шансов на продолжение совместных операций ЦАХАЛ и Пентагона в Иране мало: американские ракеты и деньги заканчиваются, Тегеран непоколебим."Хромые утки" невысокого полетаЦели у Трампа, Зеленского, Нетаньяху разные, но всех троих объединяет война, от которой зависит вся дальнейшая политическая и даже физическая их жизнь. Над каждым нависает дамоклов меч предстоящих выборов и вероятного возмездия за кровопролитное осуществление проектов "Вернем Америке величие", "Украина превыше всего", "Великий Израиль".Этот разнокалиберный политический симбиоз опасен тем, что ошибка каждого "всадника" масштабируется кратно. Одобренная Трампом на саммите НАТО в Анкаре "эскалация ради деэскалации", украинское 40-дневное "принуждение России к миру" беспилотными ударами по НПЗ привело к обратному результату – тотальному уничтожению российскими войсками тыловой инфраструктуры ВСУ, натовской морской логистики. Даже украинские пропагандисты опровергают заявления Зеленского о "переломе" на фронте – слишком очевидна ложь.Две войны, инициированные США в разных частях планеты, опасно сливаются в одну. Анализируя синхронный визит Зеленского и Нетаньяху, издание The American Conservative пришло к выводу: "Если Трамп не хочет войти в историю как президент, развязавший Третью мировую войну, крайне важно, чтобы оба покинули Белый дом с пустыми руками". Весы Истории колеблются.Представители США в ООН регулярно призывают Украину и Россию начать переговоры о прекращении войны "по заветам Трампа". Американский президент может завершить иранский и украинский конфликты одним движением руки: подписать указ о выводе войск США из Залива и отключить ВСУ от системы Starlink. Трамп наверняка так не сделает. Администрация США работает по плану предоставления военной помощи Киеву, рассчитанному до 2029 года: из выделенных $400 млн американцы потратят на оружие и боеприпасы для ВСУ – $200 млн, на транспорт – $99,9 млн, на доставку военных грузов – 100 $млн.В стратегии национальной обороны США Россия остается "постоянной угрозой" для НАТО. Альянс закупает американское оружие для Украины на многие миллиарды долларов. Глубоко символично, что в день похорон сенатора Грэма в Конгрессе США состоится голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России. Мы запомнили Линдси Грэма, когда однажды в Киеве (в мае 2023 года) он заявил: "Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно". Позже сенатор поправился: "Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией", однако по сути ничего не изменилось. Грэм считался горячим сторонником санкционной и всех других видов войны с соседями по планете. В "поминальных" видеороликах на ТВ сенатор назвал многолетние попытки развязать войну с Ираном "лучшим, что когда-либо делал". Картина клиническая.Смогут ли "всадники Апокалипсиса" найти выход из безвыходной ситуации в Европе и на Ближнем Востоке?Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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в мире, аналитика, политика, сша, вашингтон, иран, дональд трамп, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
в мире, аналитика, политика, сша, вашингтон, иран, дональд трамп, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Линии иранского и украинского конфликтов сходятся в Вашингтоне
Две локальные войны, инициированные США в Европе и на Ближнем Востоке, закономерно трансформируются и сливаются в одну – с прямым участием многих стран, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко
Американское внешнеполитическое злодейство с претензиями на "гегемонию" может быть решительно и навсегда уничтожено Третьей мировой. Сегодня в Вашингтоне Зеленский, Нетаньяху и Трамп претендуют на роль "всадников Апокалипсиса".
Похороны сенатора-русофоба Линдси Грэма в Вашингтоне – удобный и символичный повод для "сверки часов" 28 июля американского президента Дональда Трампа, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и киевского "пианиста" Владимира Зеленского. "Весовые категории" и цели собеседников разные, а войны – общие.
Трамп допустил стратегическую ошибку на Ближнем Востоке, и условия выхода из конфликта становятся все хуже. Позорное поражение США в войне с Ираном способна затмить блестящая дипломатическая победа Вашингтона в Европе – завершение украинской войны на условиях Запада.
Зеленскому жизненно важно "стратегическое сотрудничество с Америкой", то есть, бесконечное продолжение войны, невозможной без помощи США. Незадолго до встречи в Вашингтоне, 25 июля Киев попытался "объединить" украинский и иранский конфликты – ударами БПЛА в Каспийском море по гражданским судам Исламской республики.
После этого, в ходе операций под "ложным флагом" украинские диверсанты атаковали правительственные объекты Ирака. Задержанные боевики признали, что действовали в интересах Украины. Фактически – провоцировали ирано-иракский военный конфликт. Насколько после этого "улучшилось взаимопонимание" между Трампом и Зеленским, узнаем совсем скоро – на встречу отведено полтора часа.
Нетаньяху, как воздух, необходима поддержка США в бесконечной войне с Ираном. При этом Израиль не готов смириться с реальностью, не готов к компромиссам в Ливане, Сирии, секторе Газа. Трамп раздражен, и не без оснований считает израильского премьера одним из главных виновников своей ближневосточной катастрофы. Нетаньяху отчаянно пытается убедить президента США в развитии ядерной военной мощи Ирана. Шансов на продолжение совместных операций ЦАХАЛ и Пентагона в Иране мало: американские ракеты и деньги заканчиваются, Тегеран непоколебим.
"Хромые утки" невысокого полета
Цели у Трампа, Зеленского, Нетаньяху разные, но всех троих объединяет война, от которой зависит вся дальнейшая политическая и даже физическая их жизнь. Над каждым нависает дамоклов меч предстоящих выборов и вероятного возмездия за кровопролитное осуществление проектов "Вернем Америке величие", "Украина превыше всего", "Великий Израиль".
Этот разнокалиберный политический симбиоз опасен тем, что ошибка каждого "всадника" масштабируется кратно. Одобренная Трампом на саммите НАТО в Анкаре "эскалация ради деэскалации", украинское 40-дневное "принуждение России к миру" беспилотными ударами по НПЗ привело к обратному результату – тотальному уничтожению российскими войсками тыловой инфраструктуры ВСУ, натовской морской логистики. Даже украинские пропагандисты опровергают заявления Зеленского о "переломе" на фронте – слишком очевидна ложь.
Две войны, инициированные США в разных частях планеты, опасно сливаются в одну. Анализируя синхронный визит Зеленского и Нетаньяху, издание The American Conservative пришло к выводу: "Если Трамп не хочет войти в историю как президент, развязавший Третью мировую войну, крайне важно, чтобы оба покинули Белый дом с пустыми руками". Весы Истории колеблются.
Представители США в ООН регулярно призывают Украину и Россию начать переговоры о прекращении войны "по заветам Трампа". Американский президент может завершить иранский и украинский конфликты одним движением руки: подписать указ о выводе войск США из Залива и отключить ВСУ от системы Starlink. Трамп наверняка так не сделает. Администрация США работает по плану предоставления военной помощи Киеву, рассчитанному до 2029 года: из выделенных $400 млн американцы потратят на оружие и боеприпасы для ВСУ – $200 млн, на транспорт – $99,9 млн, на доставку военных грузов – 100 $млн.
В стратегии национальной обороны США Россия остается "постоянной угрозой" для НАТО. Альянс закупает американское оружие для Украины на многие миллиарды долларов. Глубоко символично, что в день похорон сенатора Грэма в Конгрессе США состоится голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России.
Мы запомнили Линдси Грэма
, когда однажды в Киеве (в мае 2023 года) он заявил: "Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно". Позже сенатор поправился: "Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией", однако по сути ничего не изменилось. Грэм считался
горячим сторонником санкционной и всех других видов войны с соседями по планете. В "поминальных" видеороликах на ТВ сенатор назвал многолетние попытки развязать войну с Ираном "лучшим, что когда-либо делал". Картина клиническая.
Смогут ли "всадники Апокалипсиса" найти выход из безвыходной ситуации в Европе и на Ближнем Востоке?
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции