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Грузия: связующее звено между Европой и Азией – видео

Грузия: связующее звено между Европой и Азией – видео

Sputnik Грузия

Значение Грузии для международного авиасообщения растет. Страна становится настоящим авиационным хабом между городами государств Европы и Азии. 28.07.2026, Sputnik Грузия

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За первые шесть месяцев 2026 года через грузинские аэропорты было перевезено более 21,5 тысячи тонн грузов, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Геополитическое положение Грузии позволяет ей быть связующим звеном между Азией и Европой.

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