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Грузия: связующее звено между Европой и Азией – видео
Грузия: связующее звено между Европой и Азией – видео
Sputnik Грузия
Значение Грузии для международного авиасообщения растет. Страна становится настоящим авиационным хабом между городами государств Европы и Азии. 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T13:47+0400
2026-07-28T13:47+0400
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За первые шесть месяцев 2026 года через грузинские аэропорты было перевезено более 21,5 тысячи тонн грузов, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Геополитическое положение Грузии позволяет ей быть связующим звеном между Азией и Европой.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, транспорт, транспорт в грузии, авиация, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, транспорт, транспорт в грузии, авиация, видео
Грузия: связующее звено между Европой и Азией – видео
13:47 28.07.2026 (обновлено: 14:15 28.07.2026)
Значение Грузии для международного авиасообщения растет. Страна становится настоящим авиационным хабом между городами государств Европы и Азии.
За первые шесть месяцев 2026 года через грузинские аэропорты было перевезено более 21,5 тысячи тонн грузов, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Геополитическое положение Грузии позволяет ей быть связующим звеном между Азией и Европой.