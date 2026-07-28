Как Грузия победила гепатит С – видео
13:44 28.07.2026 (обновлено: 14:14 28.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузия за последние годы продемонстрировала впечатляющие успехи в лечении и профилактике гепатита С.
В Грузии было выявлено 107,2 тысячи жителей с этим диагнозом, которым требовалось лечение. С 2015 года от гепатита С вылечились почти 90 тысяч человек.
По мнению специалистов, страна продемонстрировала более чем 98%-ый успех в лечении болезни. Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С бесплатно с использованием новейших медикаментов.
В течение последних двух лет в стране также бесплатно лечат гепатит В. Обследовано более 80% взрослого населения. Государственная программа элиминации гепатита С в Грузии предлагает бесплатную диагностику, мониторинг и современные лекарства для граждан страны.
По мнению специалистов, страна продемонстрировала более чем 98%-ый успех в лечении болезни. Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С бесплатно с использованием новейших медикаментов.
В течение последних двух лет в стране также бесплатно лечат гепатит В. Обследовано более 80% взрослого населения. Государственная программа элиминации гепатита С в Грузии предлагает бесплатную диагностику, мониторинг и современные лекарства для граждан страны.