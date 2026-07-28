https://sputnik-georgia.ru/20260728/kak-gruziya-pobedila-gepatit-s---video-299836219.html

Как Грузия победила гепатит С – видео

Как Грузия победила гепатит С – видео

Sputnik Грузия

Грузия за последние годы продемонстрировала впечатляющие успехи в лечении и профилактике гепатита С. 28.07.2026, Sputnik Грузия

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В Грузии было выявлено 107,2 тысячи жителей с этим диагнозом, которым требовалось лечение. С 2015 года от гепатита С вылечились почти 90 тысяч человек.По мнению специалистов, страна продемонстрировала более чем 98%-ый успех в лечении болезни. Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С бесплатно с использованием новейших медикаментов.В течение последних двух лет в стране также бесплатно лечат гепатит В. Обследовано более 80% взрослого населения. Государственная программа элиминации гепатита С в Грузии предлагает бесплатную диагностику, мониторинг и современные лекарства для граждан страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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