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Какой сегодня церковный праздник: 28 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 28 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 28 июля отмечают день памяти святых Кирика, Иулитты и Владимира 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T01:01+0400

2026-07-28T01:01+0400

2026-07-28T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Кирик и ИулиттаПо церковному календарю 28 июля поминают мучеников Кирика и Иулитту, пострадавших за веру.Иулитта – христианка знатного рода. Жила в Малой Азии в III веке. Ее сыну было три года, когда она овдовела. Когда начались преследования христиан, она вместе с малолетним сыном и двумя верными рабынями, оставив дом и имущество, ушла из города.Несмотря на то что Иулитта скрывалась под видом нищенки, ее узнали и доставили к правителю Александру. Женщина твердо отказалась принести жертву идолам и мужественно переносила пытки.Маленький Кирик, видя страдания матери, плакал и рвался к ней. Правитель пытался его успокоить, но он вырвался, крикнув: "Пустите меня к маме! Я христианин!" Правитель в гневе швырнул ребенка с помоста на каменные ступени. Покатившись вниз, он умер, ударяясь об острые углы. А Иулитту после долгих и жестоких пыток пронзили мечом.Князь ВладимирПо церковному календарю 28 июля поминают святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси и внука великой княгини Ольги.Родился будущий креститель Руси в браке великого князя Святослава Игоревича и Малуши, ключницы княгини Ольги.На новгородский престол Владимир вступил в 972 году, а через шесть лет, отвоевав Киев у собственного брата Ярополка, стал управлять всем государством. Он расширил пределы Руси от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. А возвращаясь из похода, устраивал веселые и щедрые пиры для дружины и для всего Киева.Владимир до принятия крещения был язычником. У него было несколько жен и множество наложниц в разных городах. Он устанавливал в столице Руси идолов, перед которыми совершались жертвоприношения, в том числе и человеческие.Многие историки считают, что князь выбрал православное христианство среди нескольких других религий. В Киев в 986 году приходили посольства от разных народов, которые призывали князя обратиться в их веру.Владимир, по преданию, чтобы понять, чья вера лучше, отправил посланников в те страны, откуда приезжали проповедники. По возвращении послы рассказали о религиозных обрядах и обычаях этих стран. Он был впечатлен рассказами посланников о патриаршей службе в Константинополе, однако принял христианство не сразу.Крещение Руси имело и политические причины. К примеру, приверженцам православной веры торговать с христианской Византией было проще, а также заручаться, в случае необходимости, ее поддержкой.Крещение Руси выгодно было и самой Византии. Она получала союзника, в том числе и военного, в борьбе за расширение своего влияния.За помощь, оказанную византийскому императору в подавлении восстания, поднятого военачальником Вардой Фока, Владимир попросил руки дочери Василия II – царевны Анны.Князь, согласно договору, мог получить руку царевны, послав в помощь императорам шесть тысяч варягов и приняв Святое крещение.Крестился Владимир в Корсуни, вместе со своей дружиной, а после состоялся обряд бракосочетания с царевной Анной.Владимир, женившись на царевне, отпустил всех своих жен и наложниц, а возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, крестил своих сыновей от предыдущих жен. Святое крещение затем приняли многие бояре.В Киеве по приказу Владимира разрушили возведенное им же некогда капище. Идолов изрубили в щепки и сожгли. Затем он собрал всех жителей Киева на берегу Днепра, где прошло массовое крещение киевлян. Произошло это важнейшее событие, согласно летописи, в 988 году.Владимир правил Русским государством тридцать семь лет (978-1015).ИмениныПо церковному календарю 28 июля именины отмечают Агриппина, Матрона, Владимир и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников