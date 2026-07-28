https://sputnik-georgia.ru/20260728/skolko-gruziya-zarabotala-na-turistakh-za-pervye-polgoda--dannye-natsbanka-299846064.html
Сколько Грузия заработала на туристах за первые полгода – данные Нацбанка
Сколько Грузия заработала на туристах за первые полгода – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в первом полугодии 2026 года сократились на 2,03% 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Доходы от туризма за последние два года побили все рекорды. Также рекорды бьет и число международных путешественников, посещающих ГрузиюПо данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году сократились на 2,03%.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза – 335,6 миллиона долларов.При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыДоходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. По данным Национального банка, по сравнению с 2024 годом этот показатель в 2025 году вырос на 5,98%.Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2023 годом и превысив 4,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, туризм, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, туризм, новости, статистика, национальный банк грузии
Сколько Грузия заработала на туристах за первые полгода – данные Нацбанка
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в первом полугодии 2026 года сократились на 2,03%
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Доходы от туризма за последние два года побили все рекорды. Также рекорды бьет и число международных путешественников, посещающих Грузию
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году сократились на 2,03%.
Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза – 335,6 миллиона долларов.
Кто тратил деньги в Грузии в первом квартале 2026 года
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Евросоюз
335,6
226 402
Россия
307,1
610 825
Турция
255,1
525 380
Израиль
222,7
146 628
Азербайджан
107,6
133 345
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов.
По данным Национального банка, по сравнению с 2024 годом этот показатель в 2025 году вырос на 5,98%.
Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.
В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2023 годом и превысив 4,4 миллиарда долларов.