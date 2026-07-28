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Сколько Грузия заработала на туристах за первые полгода – данные Нацбанка

Сколько Грузия заработала на туристах за первые полгода – данные Нацбанка

Sputnik Грузия

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в первом полугодии 2026 года сократились на 2,03% 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T22:39+0400

2026-07-28T22:39+0400

2026-07-28T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Доходы от туризма за последние два года побили все рекорды. Также рекорды бьет и число международных путешественников, посещающих ГрузиюПо данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году сократились на 2,03%.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза – 335,6 миллиона долларов.При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыДоходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. По данным Национального банка, по сравнению с 2024 годом этот показатель в 2025 году вырос на 5,98%.Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2023 годом и превысив 4,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, туризм, новости, статистика, национальный банк грузии