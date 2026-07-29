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Последствия мощного землетрясения в Японии – фото
Последствия мощного землетрясения в Японии – фото
Sputnik Грузия
Японский остров Кюсю оказался во власти разрушительной стихии. За один час здесь произошли два сильных землетрясения, после которых было зарегистрировано более... 29.07.2026, Sputnik Грузия
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Власти Японии сформировали оперативный штаб и рекомендовали эвакуацию около 300 тысяч жителей префектуры Кумамото. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди. В регионе также нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, наблюдаются перебои с электроснабжением.Первые подземные толчки были зафиксированы 28 июля. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине около 10 километров. Менее чем через час в той же префектуре Кумамото произошло второе землетрясение магнитудой 6,1.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, япония
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, япония

Последствия мощного землетрясения в Японии – фото

15:42 29.07.2026 (обновлено: 15:50 29.07.2026)
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Японский остров Кюсю оказался во власти разрушительной стихии. За один час здесь произошли два сильных землетрясения, после которых было зарегистрировано более 110 афтершоков
Власти Японии сформировали оперативный штаб и рекомендовали эвакуацию около 300 тысяч жителей префектуры Кумамото. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди. В регионе также нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, наблюдаются перебои с электроснабжением.
Первые подземные толчки были зафиксированы 28 июля. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине около 10 километров. Менее чем через час в той же префектуре Кумамото произошло второе землетрясение магнитудой 6,1.
© REUTERS KYODO

Упавшая дымовая труба на заводе в результате землетрясения на японском острове Кюсю.

Упавшая дымовая труба на заводе в результате землетрясения на японском острове Кюсю. - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS KYODO

Упавшая дымовая труба на заводе в результате землетрясения на японском острове Кюсю.

© REUTERS yu_tsen.0425 via Threads

Люди прячутся в магазине из-за землетрясения.

Люди прячутся в магазине из-за землетрясения. - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS yu_tsen.0425 via Threads

Люди прячутся в магазине из-за землетрясения.

© REUTERS KYODO

Треснувший асфальт после землетрясения в Японии.

Треснувший асфальт после землетрясения в Японии. - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS KYODO

Треснувший асфальт после землетрясения в Японии.

© REUTERS KYODO

Горящее здание на японском острове Кюсю.

Горящее здание на японском острове Кюсю. - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS KYODO

Горящее здание на японском острове Кюсю.

© REUTERS Issei Kato

Рухнувшая часть моста на японском острове.

Рухнувшая часть моста на японском острове. - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS Issei Kato

Рухнувшая часть моста на японском острове.

© AP Photo / Hiro Komae

Поврежденный торговый центр.

Поврежденный торговый центр. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Hiro Komae

Поврежденный торговый центр.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Осколки от поврежденного торгового центра на острове Кюсю.

Осколки от поврежденного торгового центра на острове Кюсю. - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Осколки от поврежденного торгового центра на острове Кюсю.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Девушка плачет после землетрясения.

Девушка плачет после землетрясения. - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Девушка плачет после землетрясения.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Рабочие чинят опоры электропередачи.

Рабочие чинят опоры электропередачи. - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Рабочие чинят опоры электропередачи.

© REUTERS KYODO

Поврежденное шоссе.

Поврежденное шоссе. - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS KYODO

Поврежденное шоссе.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Поврежденная машина.

Поврежденная машина. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Поврежденная машина.

© REUTERS KYODO

Разрушения на заводе Nippon Paper Industries.

Разрушения на заводе Nippon Paper Industries. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS KYODO

Разрушения на заводе Nippon Paper Industries.

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