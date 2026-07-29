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Последствия мощного землетрясения в Японии – фото

Последствия мощного землетрясения в Японии – фото

Sputnik Грузия

Японский остров Кюсю оказался во власти разрушительной стихии. За один час здесь произошли два сильных землетрясения, после которых было зарегистрировано более... 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T15:42+0400

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Власти Японии сформировали оперативный штаб и рекомендовали эвакуацию около 300 тысяч жителей префектуры Кумамото. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди. В регионе также нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, наблюдаются перебои с электроснабжением.Первые подземные толчки были зафиксированы 28 июля. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине около 10 километров. Менее чем через час в той же префектуре Кумамото произошло второе землетрясение магнитудой 6,1.

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