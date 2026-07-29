Последствия мощного землетрясения в Японии – фото

Власти Японии сформировали оперативный штаб и рекомендовали эвакуацию около 300 тысяч жителей префектуры Кумамото. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди. В регионе также нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, наблюдаются перебои с электроснабжением.Первые подземные толчки были зафиксированы 28 июля. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине около 10 километров. Менее чем через час в той же префектуре Кумамото произошло второе землетрясение магнитудой 6,1.
Японский остров Кюсю оказался во власти разрушительной стихии. За один час здесь произошли два сильных землетрясения, после которых было зарегистрировано более 110 афтершоков
Власти Японии сформировали оперативный штаб и рекомендовали эвакуацию около 300 тысяч жителей префектуры Кумамото. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди. В регионе также нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, наблюдаются перебои с электроснабжением.
Первые подземные толчки были зафиксированы 28 июля. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине около 10 километров. Менее чем через час в той же префектуре Кумамото произошло второе землетрясение магнитудой 6,1.