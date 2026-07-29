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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В июне 2026 года по сравнению с маем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,8% 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T09:01+0400
2026-07-29T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2026 года вырос на 5,9% по сравнению с июнем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Основной вклад в рост индекса внесла перерабатывающая промышленность, где цены увеличились на 5,2%. При этом цены на производство продуктов питания выросли на 5,9%, а в горнодобывающей промышленности – на 15,9%.В июне 2026 года по сравнению с маем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,8%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июне на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 1%, а в перерабатывающей – на 5,4%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 18,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,9%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период увеличились на 3,5%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности увеличились на 3,5%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июне 2026 года составил 5,8% при целевом показателе 3%. В июне 2026 года по сравнению с маем того же года уровень инфляции составил 0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

09:01 29.07.2026
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2026
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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В июне 2026 года по сравнению с маем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,8%
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2026 года вырос на 5,9% по сравнению с июнем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Основной вклад в рост индекса внесла перерабатывающая промышленность, где цены увеличились на 5,2%. При этом цены на производство продуктов питания выросли на 5,9%, а в горнодобывающей промышленности – на 15,9%.
В июне 2026 года по сравнению с маем этого же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,8%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июне на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 1%, а в перерабатывающей – на 5,4%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 18,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,9%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период увеличились на 3,5%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности увеличились на 3,5%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в июне 2026 года составил 5,8% при целевом показателе 3%. В июне 2026 года по сравнению с маем того же года уровень инфляции составил 0,1%.
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