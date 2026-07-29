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Какой сегодня церковный праздник: 29 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 29 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 29 июля отмечают день памяти cвятых Афиногена, Павла, Алевтины, Хионии, Антиоха и Иулии 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T01:01+0400

2026-07-29T01:01+0400

2026-07-29T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.АфиногенПо церковному календарю 29 июля поминают священномученика Афиногена и десять его учеников, пострадавших за веру в городе Севастии в III веке.Правитель Филомарх, устроив большой праздник в честь языческих богов, приказал всем жителям Севастии принести жертву идолам. Но горожане, большинство из которых были христиане, отказались поклоняться ложным богам.Правитель, выяснив, что христианство распространилось широко благодаря проповеди святителя Афиногена, приказал старца разыскать и доставить на суд.Епископ вместе с десятью учениками жил в небольшом монастыре за городом. Воины, не застав старца, схватили его учеников и бросили их в темницу. Святитель, узнав о случившемся, явился к палачам добровольно. Мучеников, отказавшихся отречься, после жестоких пыток обезглавили.Павел, Алевтина и ХионияПо церковному календарю 29 июля поминают мучеников Павла, Алевтину и Хионию, пострадавших за веру во время правления Максимина (305-313).Мученики были родом из Египта. Во время преследования христиан их привели в Кесарию Палестинскую. Исповедники мужественно признали себя последователями Христа.После безжалостных пыток сестер Алевтину и Хионию сожгли, а Павлу отрубили голову. Произошло это в 308 году.АнтиохПо церковному календарю 29 июля поминают мученика Антиоха, пострадавшего за веру в IV веке.Антиох, уроженец Севастии Каппадокийской, был врачом. Язычники, узнав, что он христианин, схватили его и подвергли жестоким пыткам, но исповедник по Божьей благодати остался невредимым.По молитвам исповедника совершались многие чудеса, а идольские изваяния рассыпались в прах. Увидев, что пытки не могут нанести ущерб мученику, ему отрубили голову.Воин Кириак, видя страдания cвятого и совершенные им чудеса, уверовал в Христа и был также обезглавлен.ИулияПо церковному календарю 29 июля поминают мученицу Иулию, пострадавшую за веру.Родилась будущая cвятая в христианской семье в Карфагене. Девочкой попав в плен к персам, она была продана в рабство в Сирии.Дева верно служила своему господину, но отказывалась отречься. Соблюдая посты, она постоянно молилась Богу.Как-то купец, отправившись в Галлию с товаром, взял с собой Иулию. По пути корабль пристал к острову Корсика, где хозяин решил принять участие в языческом празднике, а дева осталась на корабле.Когда купец и его спутники, которых корсиканцы напоили вином, заснули, язычники привели с корабля Иулию. Когда она призналась, что она христианка, они, обезумев, распяли ее на кресте.ИмениныПо церковному календарю 29 июля именины отмечают Алевтина (Валентина), Матрона, Иулия, Афиноген, Иоанн, Иаков, Павел, Петр и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников