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Китай поможет Грузии в развитии проектов с использованием ИИ - видео

Китай поможет Грузии в развитии проектов с использованием ИИ - видео

Sputnik Грузия

Правительство Грузии решило содействовать развитию в стране проектов, использующих искусственный интеллект. 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T08:17+0400

2026-07-29T08:17+0400

2026-07-29T08:17+0400

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Одно из последних соглашений в этом направлении было заключено с Китаем. Две страны будут развивать технологии, использующие искусственный интеллект.Минэкономики Грузии и госкомитет по развитию и реформам Китая подписали меморандум о создании соответствующей рабочей группы. Соглашение было заключено в Шанхае, на недавней Всемирной конференции по вопросам глобального управления ИИ.Правительство Грузии также решило создать национальную стратегию развития ИИ – в стране будет открыт исследовательский центр по искусственному интеллекту.

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