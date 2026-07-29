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Китай поможет Грузии в развитии проектов с использованием ИИ - видео
Китай поможет Грузии в развитии проектов с использованием ИИ - видео
Sputnik Грузия
Правительство Грузии решило содействовать развитию в стране проектов, использующих искусственный интеллект. 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T08:17+0400
2026-07-29T08:17+0400
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Одно из последних соглашений в этом направлении было заключено с Китаем. Две страны будут развивать технологии, использующие искусственный интеллект.Минэкономики Грузии и госкомитет по развитию и реформам Китая подписали меморандум о создании соответствующей рабочей группы. Соглашение было заключено в Шанхае, на недавней Всемирной конференции по вопросам глобального управления ИИ.Правительство Грузии также решило создать национальную стратегию развития ИИ – в стране будет открыт исследовательский центр по искусственному интеллекту.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , технологии, наука, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , технологии, наука, грузия, видео

Китай поможет Грузии в развитии проектов с использованием ИИ - видео

08:17 29.07.2026
© video: Sputnik / Stringer
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Правительство Грузии решило содействовать развитию в стране проектов, использующих искусственный интеллект.
Одно из последних соглашений в этом направлении было заключено с Китаем. Две страны будут развивать технологии, использующие искусственный интеллект.

Минэкономики Грузии и госкомитет по развитию и реформам Китая подписали меморандум о создании соответствующей рабочей группы. Соглашение было заключено в Шанхае, на недавней Всемирной конференции по вопросам глобального управления ИИ.

Правительство Грузии также решило создать национальную стратегию развития ИИ – в стране будет открыт исследовательский центр по искусственному интеллекту.
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