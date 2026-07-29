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В Грузии будут расширены международные аэропорты – видео
В Грузии будут расширены международные аэропорты – видео
Sputnik Грузия
В Грузии будут расширены три международных аэропорта, а неподалеку от столицы, в Вазиани, будет построен новый 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T08:25+0400
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В Тбилиси уже начались работы по увеличению действующего аэропорта. После строительных работ его пропускная способность возрастет до 10 млн пассажиров в год.В 2027 году начнется строительство аэропорта в Вазиани. Его пропускная способность составит 20 млн человек. Это увеличит туристические и транзитные возможности страны.В 2025 году аэропорты Грузии обслужили рекордные 8,5 млн человек, что на 14% больше, чем годом ранее. Было выполнено около 38 тысяч авиарейсов – рост составил 16%.
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грузия, видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , мультимедиа, тбилисский международный аэропорт, туризм, видео
грузия, видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , мультимедиа, тбилисский международный аэропорт, туризм, видео
В Грузии будут расширены международные аэропорты – видео
08:25 29.07.2026 (обновлено: 09:06 29.07.2026)
В Грузии будут расширены три международных аэропорта, а неподалеку от столицы, в Вазиани, будет построен новый
В Тбилиси уже начались работы по увеличению действующего аэропорта. После строительных работ его пропускная способность возрастет до 10 млн пассажиров в год.
В 2027 году начнется строительство аэропорта в Вазиани. Его пропускная способность составит 20 млн человек. Это увеличит туристические и транзитные возможности страны.
В 2025 году аэропорты Грузии обслужили рекордные 8,5 млн человек, что на 14% больше, чем годом ранее. Было выполнено около 38 тысяч авиарейсов – рост составил 16%.