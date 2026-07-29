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В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск?
В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск?
Sputnik Грузия
29.07.2026, Sputnik Грузия
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общество, туризм, грузия, новости, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
общество, туризм, грузия, новости, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск?

12:31 29.07.2026
© photo: Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкКурортный сезон в Сочи
Курортный сезон в Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2026
© photo: Sputnik / Artur Lebedev
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