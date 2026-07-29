https://sputnik-georgia.ru/20260729/v-kakom-mesyatse-goda-vy-obychno-berete-osnovnoy-letniy-otpusk-299851496.html
В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск?
В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск?
Sputnik Грузия
29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T12:31+0400
2026-07-29T12:31+0400
2026-07-29T12:31+0400
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2026
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общество, туризм, грузия, новости, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск?
© photo: Sputnik / Artur Lebedev/
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