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СВО: массированные удары России смещаются на запад
СВО: массированные удары России смещаются на запад
Sputnik Грузия
Растущая эффективность российских ударов доказывает: победу в современной войне обеспечивают высокие технологии, способность ВПК оперативно реагировать на... 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T21:12+0400
2026-07-30T21:12+0400
2026-07-30T21:12+0400
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Российские войска продвигаются вперед на всех участках фронта. Украинская прокси-армия отступает, и вместе с ней огненный вал возмездия смещается на запад. ВС России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами – по объектам противника в Киеве, Львове, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.Поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры. В порту Южный и на рейде Одессы – три сухогруза с военным имуществом. Заметен акцент удара на регионы Западной Украины – безопасных зон для бандеровцев не существует. Специалисты ПВО противника зафиксировали в российском "залпе" 30 июля более 70 ракет и 280 ударных дронов.По данным Минобороны РФ, в городах Киеве и Львове, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ровенской областях поражены:Горячий июль на исходе, и август не обещает противнику ничего хорошего.Разведка на высотеВысокоточное уничтожение разбросанных на огромной территории предприятий псевдоукраинского ВПК (технологии, "железо", деньги – стран НАТО) позволяет предположить, что российская военная разведка хорошо осведомлена о точках дислокации и специализации объектов, ритме и объемах производства. Прилетает куда надо и когда необходимо. Это "информация к размышлению" лидерам стран НАТО и руководству западных предприятий ВПК, задействованным в прокси-войне с Россией. Ранее Минобороны РФ раскрыло отнюдь не все европейские адреса и "карты".Как бы то ни было, август будет жарким на всей территории, подконтрольной киевскому режиму, и не только там. Украинский и иранский конфликты "сливаются" и бумерангом возвращаются к "автору". Египетский прецедент – удар "неизвестным БПЛА" по американскому газовозу 29 июля – показывает, что в прокси-войну на Востоке умеют играть не хуже, чем на Западе. Мы знаем, кто позволил Киеву открыть "ящик Пандоры". Война на море продолжается, вероятны большие сюрпризы, кроме миллиардных убытков западных государств и судовладельцев.Starlink не поможет, антироссийские санкции не спасут от возмездия. Зеленский просит у президента США "всего лишь" 300 зенитных ракет Patriot к зиме. Невероятное безрассудство. Америка надолго застряла в Иранском конфликте, изрядно опустошила свои арсеналы. Европа и Тайвань томятся в длинной "патриотической" очереди, а США ежегодно производят всего 600 ракет для ЗРК Patriot.В Польше утром 30 июля упал и взорвался некий летательный аппарат – в 95 км от украинской границы. На поле в Люблинском воеводстве обнаружили воронку диаметром 10 метров и неопознанные обломки. Премьер Дональд Туск заявил, что польские военные летчики оперативно отреагировали и были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет. Результатов экспертизы упавшего объекта нет. Пострадавших тоже.В воздушном пространстве Румынии на этой неделе сбиты три неизвестных БПЛА. Ранее в июле берегов Румынии достигли пять украинских морских дронов. Подобные факты свидетельствуют: военная помощь киевскому режиму всегда имеет опасные последствия, даже если это провокации ВСУ (попытка втянуть в конфликт соседние страны), а не возмездие России. Неотвратимое и справедливое.Финляндия из-за риска появления украинских беспилотников 28 июля закрыла воздушное пространство и ограничила морское движение вблизи России. По информации агентства Reuters, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве опасаются, что украинская война распространится на их территорию: "Вторжения беспилотников сеют страх и хаос вдоль балтийской и финской границ НАТО". За что боролись, на то и напоролись.Американское издание MW сегодня подтвердило: "Разведка США и Франции играет центральную роль в глубоких ударах украинских беспилотников по России". Подобная безответственность – от безнаказанности.Британия, Польша, Германия, Швеция, Италия и Франция намерены "открыть новую ракетную эру", и создать баллистическую ракету дальностью до 2 000 км к 2030 году. Понятно, для кого предназначена ракета. НАТО выделила на эту разработку $50 млрд. В Европе не понимают, что в результате российские ракеты могут прилететь гораздо раньше 2030 года, и точнее. Как сегодня по объектам на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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россия, аналитика, в мире, киев, сша, европа, дональд туск, нато, минобороны рф, колумнисты, календарь религиозных праздников
россия, аналитика, в мире, киев, сша, европа, дональд туск, нато, минобороны рф, колумнисты, календарь религиозных праздников
СВО: массированные удары России смещаются на запад
Растущая эффективность российских ударов доказывает: победу в современной войне обеспечивают высокие технологии, способность ВПК оперативно реагировать на запросы. На поле боя требуются мотивированные профессионалы, массовые мобилизации утратили смысл
Российские войска продвигаются вперед на всех участках фронта. Украинская прокси-армия отступает, и вместе с ней огненный вал возмездия смещается на запад. ВС России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами – по объектам противника в Киеве, Львове, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.
Поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры. В порту Южный и на рейде Одессы – три сухогруза с военным имуществом. Заметен акцент удара на регионы Западной Украины – безопасных зон для бандеровцев не существует. Специалисты ПВО противника зафиксировали в российском "залпе" 30 июля более 70 ракет и 280 ударных дронов.
По данным Минобороны РФ, в городах Киеве и Львове, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ровенской областях поражены:
Завод "Маяк"
- производство боеприпасов, стартовых ускорителей для FP-1, FP-2;
Электротехнический завод
– производство разведывательных и ударных БПЛА;
Львовский авиационный завод
– производство турбореактивных двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго";
Ракетный завод Львов-1
– производство бортовой электроники для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300 (проект "Клон");
Днепропетровский завод "Аквапласт"
– сборка и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров;
два завода "Калуш"
– сборка и хранение крылатых ракет FP-5, оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД";
Химический завод Ровно
– производство агрегатов и компонентов топлива для линейки ракет FP (5,7,9) и оперативно-тактических ракет "Гром-2".
Горячий июль на исходе, и август не обещает противнику ничего хорошего.
Высокоточное уничтожение разбросанных на огромной территории предприятий псевдоукраинского ВПК (технологии, "железо", деньги – стран НАТО) позволяет предположить, что российская военная разведка хорошо осведомлена о точках дислокации и специализации объектов, ритме и объемах производства. Прилетает куда надо и когда необходимо. Это "информация к размышлению" лидерам стран НАТО и руководству западных предприятий ВПК, задействованным в прокси-войне с Россией. Ранее Минобороны РФ раскрыло отнюдь не все европейские адреса и "карты".
Как бы то ни было, август будет жарким на всей территории, подконтрольной киевскому режиму, и не только там. Украинский и иранский конфликты "сливаются" и бумерангом возвращаются к "автору". Египетский прецедент – удар "неизвестным БПЛА" по американскому газовозу 29 июля – показывает, что в прокси-войну на Востоке умеют играть не хуже, чем на Западе. Мы знаем, кто позволил Киеву открыть "ящик Пандоры". Война на море продолжается, вероятны большие сюрпризы, кроме миллиардных убытков западных государств и судовладельцев.
Starlink не поможет, антироссийские санкции не спасут от возмездия. Зеленский просит у президента США "всего лишь" 300 зенитных ракет Patriot к зиме. Невероятное безрассудство. Америка надолго застряла в Иранском конфликте, изрядно опустошила свои арсеналы. Европа и Тайвань томятся в длинной "патриотической" очереди, а США ежегодно производят всего 600 ракет для ЗРК Patriot.
В Польше утром 30 июля упал и взорвался некий летательный аппарат – в 95 км от украинской границы. На поле в Люблинском воеводстве обнаружили воронку диаметром 10 метров и неопознанные обломки. Премьер Дональд Туск заявил, что польские военные летчики оперативно отреагировали и были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет. Результатов экспертизы упавшего объекта нет. Пострадавших тоже.
В воздушном пространстве Румынии на этой неделе сбиты три неизвестных БПЛА. Ранее в июле берегов Румынии достигли пять украинских морских дронов. Подобные факты свидетельствуют: военная помощь киевскому режиму всегда имеет опасные последствия, даже если это провокации ВСУ (попытка втянуть в конфликт соседние страны), а не возмездие России. Неотвратимое и справедливое.
Финляндия из-за риска появления украинских беспилотников 28 июля закрыла воздушное пространство и ограничила морское движение вблизи России. По информации агентства Reuters, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве опасаются, что украинская война распространится на их территорию: "Вторжения беспилотников сеют страх и хаос вдоль балтийской и финской границ НАТО". За что боролись, на то и напоролись.
Американское издание MW сегодня подтвердило: "Разведка США и Франции играет центральную роль в глубоких ударах украинских беспилотников по России". Подобная безответственность – от безнаказанности.
Британия, Польша, Германия, Швеция, Италия и Франция намерены "открыть новую ракетную эру", и создать баллистическую ракету дальностью до 2 000 км к 2030 году. Понятно, для кого предназначена ракета. НАТО выделила на эту разработку $50 млрд. В Европе не понимают, что в результате российские ракеты могут прилететь гораздо раньше 2030 года, и точнее. Как сегодня по объектам на Украине.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции