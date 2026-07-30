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СВО: массированные удары России смещаются на запад

СВО: массированные удары России смещаются на запад

Sputnik Грузия

Растущая эффективность российских ударов доказывает: победу в современной войне обеспечивают высокие технологии, способность ВПК оперативно реагировать на... 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T21:12+0400

2026-07-30T21:12+0400

2026-07-30T21:12+0400

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Российские войска продвигаются вперед на всех участках фронта. Украинская прокси-армия отступает, и вместе с ней огненный вал возмездия смещается на запад. ВС России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами – по объектам противника в Киеве, Львове, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.Поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры. В порту Южный и на рейде Одессы – три сухогруза с военным имуществом. Заметен акцент удара на регионы Западной Украины – безопасных зон для бандеровцев не существует. Специалисты ПВО противника зафиксировали в российском "залпе" 30 июля более 70 ракет и 280 ударных дронов.По данным Минобороны РФ, в городах Киеве и Львове, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ровенской областях поражены:Горячий июль на исходе, и август не обещает противнику ничего хорошего.Разведка на высотеВысокоточное уничтожение разбросанных на огромной территории предприятий псевдоукраинского ВПК (технологии, "железо", деньги – стран НАТО) позволяет предположить, что российская военная разведка хорошо осведомлена о точках дислокации и специализации объектов, ритме и объемах производства. Прилетает куда надо и когда необходимо. Это "информация к размышлению" лидерам стран НАТО и руководству западных предприятий ВПК, задействованным в прокси-войне с Россией. Ранее Минобороны РФ раскрыло отнюдь не все европейские адреса и "карты".Как бы то ни было, август будет жарким на всей территории, подконтрольной киевскому режиму, и не только там. Украинский и иранский конфликты "сливаются" и бумерангом возвращаются к "автору". Египетский прецедент – удар "неизвестным БПЛА" по американскому газовозу 29 июля – показывает, что в прокси-войну на Востоке умеют играть не хуже, чем на Западе. Мы знаем, кто позволил Киеву открыть "ящик Пандоры". Война на море продолжается, вероятны большие сюрпризы, кроме миллиардных убытков западных государств и судовладельцев.Starlink не поможет, антироссийские санкции не спасут от возмездия. Зеленский просит у президента США "всего лишь" 300 зенитных ракет Patriot к зиме. Невероятное безрассудство. Америка надолго застряла в Иранском конфликте, изрядно опустошила свои арсеналы. Европа и Тайвань томятся в длинной "патриотической" очереди, а США ежегодно производят всего 600 ракет для ЗРК Patriot.В Польше утром 30 июля упал и взорвался некий летательный аппарат – в 95 км от украинской границы. На поле в Люблинском воеводстве обнаружили воронку диаметром 10 метров и неопознанные обломки. Премьер Дональд Туск заявил, что польские военные летчики оперативно отреагировали и были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет. Результатов экспертизы упавшего объекта нет. Пострадавших тоже.В воздушном пространстве Румынии на этой неделе сбиты три неизвестных БПЛА. Ранее в июле берегов Румынии достигли пять украинских морских дронов. Подобные факты свидетельствуют: военная помощь киевскому режиму всегда имеет опасные последствия, даже если это провокации ВСУ (попытка втянуть в конфликт соседние страны), а не возмездие России. Неотвратимое и справедливое.Финляндия из-за риска появления украинских беспилотников 28 июля закрыла воздушное пространство и ограничила морское движение вблизи России. По информации агентства Reuters, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве опасаются, что украинская война распространится на их территорию: "Вторжения беспилотников сеют страх и хаос вдоль балтийской и финской границ НАТО". За что боролись, на то и напоролись.Американское издание MW сегодня подтвердило: "Разведка США и Франции играет центральную роль в глубоких ударах украинских беспилотников по России". Подобная безответственность – от безнаказанности.Британия, Польша, Германия, Швеция, Италия и Франция намерены "открыть новую ракетную эру", и создать баллистическую ракету дальностью до 2 000 км к 2030 году. Понятно, для кого предназначена ракета. НАТО выделила на эту разработку $50 млрд. В Европе не понимают, что в результате российские ракеты могут прилететь гораздо раньше 2030 года, и точнее. Как сегодня по объектам на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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