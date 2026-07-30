https://sputnik-georgia.ru/20260730/besposhlinnyy-vvoz-tovarov-v-gruziyu-za-i-protiv---video-299876772.html
Беспошлинный ввоз товаров в Грузию: за и против – видео
Беспошлинный ввоз товаров в Грузию: за и против – видео
Sputnik Грузия
Доставка товаров в Грузию с зарубежных маркетплейсов давно вызывает споры. Бизнесмены Грузии одновременно требуют отменить и повысить беспошлинный ввоз товаров... 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T21:02+0400
2026-07-30T21:02+0400
2026-07-30T21:29+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
торговля
грузия
экономика
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/1e/299876602_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d970fb02d28952c84d61580ce6b1746.jpg
Ассоциация свободного бизнеса Грузии просит власти поднять порог беспошлинного ввоза с 300 до 900 лари, считая прежний лимит устаревшим. Лимит в 300 лари был установлен еще в 2009 году.Часть бизнесменов считает, что это тормозит развитие торговли и экономики в стране. А вот Ассоциация электронной коммерции призывает власти полностью отменить беспошлинный ввоз товаров в Грузию, чтобы тем самым уравнять условия для местных и международных торговых сетей.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/1e/299876602_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2fed7c432618146a151a70fc59286b2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , торговля, грузия, экономика, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , торговля, грузия, экономика, экономика, видео
Беспошлинный ввоз товаров в Грузию: за и против – видео
21:02 30.07.2026 (обновлено: 21:29 30.07.2026)
Доставка товаров в Грузию с зарубежных маркетплейсов давно вызывает споры. Бизнесмены Грузии одновременно требуют отменить и повысить беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа
Ассоциация свободного бизнеса Грузии просит власти поднять порог беспошлинного ввоза с 300 до 900 лари, считая прежний лимит устаревшим. Лимит в 300 лари был установлен еще в 2009 году.
Часть бизнесменов считает, что это тормозит развитие торговли и экономики в стране. А вот Ассоциация электронной коммерции призывает власти полностью отменить беспошлинный ввоз товаров в Грузию, чтобы тем самым уравнять условия для местных и международных торговых сетей.