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Беспошлинный ввоз товаров в Грузию: за и против – видео

Беспошлинный ввоз товаров в Грузию: за и против – видео

Sputnik Грузия

Доставка товаров в Грузию с зарубежных маркетплейсов давно вызывает споры. Бизнесмены Грузии одновременно требуют отменить и повысить беспошлинный ввоз товаров... 30.07.2026, Sputnik Грузия

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Ассоциация свободного бизнеса Грузии просит власти поднять порог беспошлинного ввоза с 300 до 900 лари, считая прежний лимит устаревшим. Лимит в 300 лари был установлен еще в 2009 году.Часть бизнесменов считает, что это тормозит развитие торговли и экономики в стране. А вот Ассоциация электронной коммерции призывает власти полностью отменить беспошлинный ввоз товаров в Грузию, чтобы тем самым уравнять условия для местных и международных торговых сетей.

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