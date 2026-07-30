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Должно ли государство наказывать граждан за оскорбительные надписи и выкрики на улицах?
Должно ли государство наказывать граждан за оскорбительные надписи и выкрики на улицах?
Sputnik Грузия
30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T12:31+0400
2026-07-30T12:31+0400
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новости, грузия, общество, митинг, акция протеста, свобода человека, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
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Должно ли государство наказывать граждан за оскорбительные надписи и выкрики на улицах?

12:31 30.07.2026
© photo: Sputnik / StringerМитинг оппозиции. Разгон митинга у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года
Митинг оппозиции. Разгон митинга у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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