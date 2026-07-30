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Экспорт овец приносит Грузии миллионные прибыли – видео
Экспорт овец приносит Грузии миллионные прибыли – видео
Sputnik Грузия
Грузия активно экспортирует живых овец и коз в страны Ближнего Востока и Персидского залива, в том числе и в Саудовскую Аравию 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T20:49+0400
2026-07-30T20:49+0400
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Грузия отправляет туда десятки тысяч голов скота ежегодно. Средняя цена одной головы составляет порядка 120 долларов. Это приносит Грузии десятки миллионов долларовприбыли каждый год.Только в июне 2026 года страна заработала на экспорте овец 2,1 миллиона долларов. Было продано 17,5 тысячи голов скота, что почти в семь раз больше, чем в июне 2025 года.Основными покупателями грузинских овец и баранов стали Азербайджан (9 100 голов), Ирак (4 100), Кувейт (2 400) и Катар (1 200).
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , экономика, грузия, сельское хозяйство грузии, сельское хозяйство, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , экономика, грузия, сельское хозяйство грузии, сельское хозяйство, видео
Экспорт овец приносит Грузии миллионные прибыли – видео
20:49 30.07.2026 (обновлено: 21:05 30.07.2026)
Грузия активно экспортирует живых овец и коз в страны Ближнего Востока и Персидского залива, в том числе и в Саудовскую Аравию
Грузия отправляет туда десятки тысяч голов скота ежегодно. Средняя цена одной головы составляет порядка 120 долларов. Это приносит Грузии десятки миллионов долларов
прибыли каждый год.
Только в июне 2026 года страна заработала на экспорте овец 2,1 миллиона долларов. Было продано 17,5 тысячи голов скота, что почти в семь раз больше, чем в июне 2025 года.
Основными покупателями грузинских овец и баранов стали Азербайджан (9 100 голов), Ирак (4 100), Кувейт (2 400) и Катар (1 200).