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Экспорт овец приносит Грузии миллионные прибыли – видео

Экспорт овец приносит Грузии миллионные прибыли – видео

Sputnik Грузия

Грузия активно экспортирует живых овец и коз в страны Ближнего Востока и Персидского залива, в том числе и в Саудовскую Аравию 30.07.2026, Sputnik Грузия

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Грузия отправляет туда десятки тысяч голов скота ежегодно. Средняя цена одной головы составляет порядка 120 долларов. Это приносит Грузии десятки миллионов долларовприбыли каждый год.Только в июне 2026 года страна заработала на экспорте овец 2,1 миллиона долларов. Было продано 17,5 тысячи голов скота, что почти в семь раз больше, чем в июне 2025 года.Основными покупателями грузинских овец и баранов стали Азербайджан (9 100 голов), Ирак (4 100), Кувейт (2 400) и Катар (1 200).

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