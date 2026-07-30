https://sputnik-georgia.ru/20260730/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-iyulya-2026-299847130.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 30 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 30 июля отмечают день памяти святых Марины и Лазаря 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T01:01+0400

2026-07-30T01:01+0400

2026-07-30T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.Великомученица МаринаПо церковному календарю 30 июля поминают великомученицу Марину (Маргариту), пострадавшую за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Родилась будущая святая в Антиохии Писидийской (Малая Азия) в семье язычника-жреца. Девочку воспитывала кормилица, от которой она узнала о христианской вере.Когда по приказу императора начали преследовать христиан, многие исповедники скрывались в пещерах и пустынях. Марина приняла крещение, когда ей исполнилось 12 лет. Отец, узнав об этом, от девочки отрекся.Через три года правитель той области, увидев Марину, когда она пасла овец, очарованный красотой девы, сделал ей предложение. Исповедница не скрывала, что она христианка, но правитель, отдав девушку на попечение одной знатной женщине, был уверен, что она уговорит ее отречься.Марину, отказавшуюся отречься, подвергли жестоким пыткам. Народ при виде ее страданий плакал от жалости. Во время очередных пыток земля содрогнулась, оковы спали с рук девушки, а над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором с золотым венцом в клюве кружилась голубка.Народ, пораженный чудом, стал славить Бога. По приказу правителя Марину казнили, и вместе с ней 15 тысяч человек, уверовавших в Спасителя.Мощи великомученицы хранились в Константинополе до его взятия крестоносцами в 1204 году. Западная церковь особо чтит святую, называя ее Маргаритой Антиохийской. Ее имени посвящены многие храмы.Лазарь ГалисийскийПо церковному календарю 30 июля поминают преподобного Лазаря Галисийского.Родился будущий святой в городе Магнезии (Лидия). Образованный и боголюбивый юноша стал иноком в монастыре Святого Саввы, основанном великим подвижником в Палестине.В стенах обители преподобный провел 10 лет. Возвратившись на родину после рукоположения в пресвитеры Патриархом Иерусалимским, он поселился на пустынной горе Галисийской недалеко от Ефеса, где был удостоен чудного видения – огненного столпа, восходящего на небо, окруженного ангелами, поющими молитву животворящему Кресту Господню: "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его".На этом месте святой построил храм имени Воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вскоре к великому подвижнику стали стекаться иноки. Так возник монастырь.Преподобный, получив откровение о своей скорой кончине, оповестил об этом братию, но Господь по слезной молитве монахов продлил земную жизнь святого еще на 15 лет.Он скончался в 1053 году в 72-летнем возрасте. После смерти преподобный прославился многими чудесами.ИмениныПо церковному календарю 30 июля именины отмечают Вероника, Марина (Маргарита), Иринарх, Леонид и Лазарь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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