https://sputnik-georgia.ru/20260730/politolog-otnosheniya-gruzii-s-zapadom-ostanutsya-napryazhennymi-esche-neskolko-let-299870357.html

Политолог: отношения Грузии с Западом останутся напряженными еще несколько лет

Политолог: отношения Грузии с Западом останутся напряженными еще несколько лет

Sputnik Грузия

Отношения Грузии с западными партнерами, стратегическое сотрудничество с Китаем, перспективы диалога с Евросоюзом, влияние политических скандалов на... 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T13:37+0400

2026-07-30T13:37+0400

2026-07-30T15:23+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

политика

грузия

китай

пекин

петр мамрадзе

пресс-центр

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Эти темы в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия прокомментировал политолог, член партии "Единая нейтральная Грузия" Петре Мамрадзе.Говоря о внешнеэкономическом курсе страны, Мамрадзе отметил растущее значение Китая для Грузии. По его мнению, сотрудничество с Пекином открывает новые возможности для торговли и инвестиций, а расширение связей с азиатскими партнерами становится важным элементом диверсификации внешней политики.Отдельно политолог прокомментировал недавний конфликт с участием российских туристов, получивший широкий общественный резонанс. Он высказал мнение, что подобные инциденты носят локальный характер и не оказывают долгосрочного влияния на туристическую привлекательность страны, а также поделился своим взглядом на ключевые риски, с которыми Грузия может столкнуться на международной арене до конца года.

китай

пекин

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мультимедиа, политика, грузия, китай, пекин, петр мамрадзе, пресс-центр, видео