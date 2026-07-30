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Политолог: отношения Грузии с Западом останутся напряженными еще несколько лет
Политолог: отношения Грузии с Западом останутся напряженными еще несколько лет
Sputnik Грузия
Отношения Грузии с западными партнерами, стратегическое сотрудничество с Китаем, перспективы диалога с Евросоюзом, влияние политических скандалов на... 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T13:37+0400
2026-07-30T13:37+0400
2026-07-30T15:23+0400
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Эти темы в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия прокомментировал политолог, член партии "Единая нейтральная Грузия" Петре Мамрадзе.Говоря о внешнеэкономическом курсе страны, Мамрадзе отметил растущее значение Китая для Грузии. По его мнению, сотрудничество с Пекином открывает новые возможности для торговли и инвестиций, а расширение связей с азиатскими партнерами становится важным элементом диверсификации внешней политики.Отдельно политолог прокомментировал недавний конфликт с участием российских туристов, получивший широкий общественный резонанс. Он высказал мнение, что подобные инциденты носят локальный характер и не оказывают долгосрочного влияния на туристическую привлекательность страны, а также поделился своим взглядом на ключевые риски, с которыми Грузия может столкнуться на международной арене до конца года.
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мультимедиа, политика, грузия, китай, пекин, петр мамрадзе, пресс-центр, видео
мультимедиа, политика, грузия, китай, пекин, петр мамрадзе, пресс-центр, видео
Политолог: отношения Грузии с Западом останутся напряженными еще несколько лет
13:37 30.07.2026 (обновлено: 15:23 30.07.2026)
Отношения Грузии с западными партнерами, стратегическое сотрудничество с Китаем, перспективы диалога с Евросоюзом, влияние политических скандалов на туристический имидж страны и главные внешнеполитические вызовы до конца 2026 года
Эти темы в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
прокомментировал политолог, член партии "Единая нейтральная Грузия" Петре Мамрадзе.
Говоря о внешнеэкономическом курсе страны, Мамрадзе отметил растущее значение Китая для Грузии. По его мнению, сотрудничество с Пекином открывает новые возможности для торговли и инвестиций, а расширение связей с азиатскими партнерами становится важным элементом диверсификации внешней политики.
Отдельно политолог прокомментировал недавний конфликт с участием российских туристов, получивший широкий общественный резонанс. Он высказал мнение, что подобные инциденты носят локальный характер и не оказывают долгосрочного влияния на туристическую привлекательность страны, а также поделился своим взглядом на ключевые риски, с которыми Грузия может столкнуться на международной арене до конца года.