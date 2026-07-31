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Президент меняет профессию и солнечный перекус: самые смешные фото недели
Президент меняет профессию и солнечный перекус: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 31.07.2026, Sputnik Грузия
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Президент меняет профессию и солнечный перекус: самые смешные фото недели 14:15 31.07.2026 (обновлено: 14:18 31.07.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк Театрализованное шествие на Елагином острове во время открытия XIV Международного фестиваля уличных театров "Елагин парк" в Санкт-Петербурге.
Театрализованное шествие на Елагином острове во время открытия XIV Международного фестиваля уличных театров "Елагин парк" в Санкт-Петербурге.
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour
Часть рекламного щита с изображением президента США Дональда Трампа отражается в зеркале, установленном на подставке с солнцезащитными очками, в Тегеране.
Часть рекламного щита с изображением президента США Дональда Трампа отражается в зеркале, установленном на подставке с солнцезащитными очками, в Тегеране.
© AP Photo / Bruna Prado
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва делает вид, что осматривает Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса с помощью стоматологического оборудования.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва делает вид, что осматривает Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса с помощью стоматологического оборудования.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Силуэт чайки на фоне закатного неба виден на набережной реки Невы в Санкт-Петербурге.
Силуэт чайки на фоне закатного неба виден на набережной реки Невы в Санкт-Петербурге.
© AP Photo
Протестующий держит плакат с портретом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Пуне.
Протестующий держит плакат с портретом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Пуне.
© REUTERS Daniel Cole
Посетитель в костюме со световым мечом выходит из выставочного зала в день открытия Comic-Con International в Сан-Диего.
Посетитель в костюме со световым мечом выходит из выставочного зала в день открытия Comic-Con International в Сан-Диего.
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк Участник фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
Участник фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
© AP Photo / Invision/Andrew Park
Айша Ноорзай из Сан-Диего, одетая в костюм Лоракса, позирует для фотографии во время Comic-Con International.
Айша Ноорзай из Сан-Диего, одетая в костюм Лоракса, позирует для фотографии во время Comic-Con International.
© AP Photo / Ettore Chiereguini
Бразильский сенатор Флавио Болсонару держит в руках огромные ножницы в сопровождении президента Аргентины Хавьера Милеи во время съезда Либеральной партии, Бразилия.
Бразильский сенатор Флавио Болсонару держит в руках огромные ножницы в сопровождении президента Аргентины Хавьера Милеи во время съезда Либеральной партии, Бразилия.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк Участница массового забега в тельняшках ко Дню ВМФ на Форумной площади в Новороссийске. День Военно-Морского Флота отмечается в воскресенье 26 июля.
Участница массового забега в тельняшках ко Дню ВМФ на Форумной площади в Новороссийске. День Военно-Морского Флота отмечается в воскресенье 26 июля.