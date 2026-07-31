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Президент меняет профессию и солнечный перекус: самые смешные фото недели
Президент меняет профессию и солнечный перекус: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 31.07.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях

Президент меняет профессию и солнечный перекус: самые смешные фото недели

14:15 31.07.2026 (обновлено: 14:18 31.07.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТеатрализованное шествие на Елагином острове во время открытия XIV Международного фестиваля уличных театров "Елагин парк" в Санкт-Петербурге.
Театрализованное шествие на Елагином острове во время открытия XIV Международного фестиваля уличных театров Елагин парк в Санкт-Петербурге, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexei Danichev
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Театрализованное шествие на Елагином острове во время открытия XIV Международного фестиваля уличных театров "Елагин парк" в Санкт-Петербурге.
© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Часть рекламного щита с изображением президента США Дональда Трампа отражается в зеркале, установленном на подставке с солнцезащитными очками, в Тегеране.

Часть рекламного щита с изображением президента США Дональда Трампа отражается в зеркале, установленном на подставке с солнцезащитными очками, в Тегеране. - Sputnik Грузия
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© REUTERS WANA/Majid Asgaripour

Часть рекламного щита с изображением президента США Дональда Трампа отражается в зеркале, установленном на подставке с солнцезащитными очками, в Тегеране.

© AP Photo / Bruna Prado

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва делает вид, что осматривает Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса с помощью стоматологического оборудования.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва делает вид, что осматривает Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса с помощью стоматологического оборудования. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Bruna Prado

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва делает вид, что осматривает Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса с помощью стоматологического оборудования.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Силуэт чайки на фоне закатного неба виден на набережной реки Невы в Санкт-Петербурге.

Силуэт чайки на фоне закатного неба виден на набережной реки Невы в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Силуэт чайки на фоне закатного неба виден на набережной реки Невы в Санкт-Петербурге.

© AP Photo

Протестующий держит плакат с портретом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Пуне.

Протестующий держит плакат с портретом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Пуне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo

Протестующий держит плакат с портретом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Пуне.

© REUTERS Daniel Cole

Посетитель в костюме со световым мечом выходит из выставочного зала в день открытия Comic-Con International в Сан-Диего.

Посетитель в костюме со световым мечом выходит из выставочного зала в день открытия Comic-Con International в Сан-Диего. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Daniel Cole

Посетитель в костюме со световым мечом выходит из выставочного зала в день открытия Comic-Con International в Сан-Диего.

© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкУчастник фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
Участник фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
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Участник фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
© AP Photo / Invision/Andrew Park

Айша Ноорзай из Сан-Диего, одетая в костюм Лоракса, позирует для фотографии во время Comic-Con International.

Айша Ноорзай из Сан-Диего, одетая в костюм Лоракса, позирует для фотографии во время Comic-Con International. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Invision/Andrew Park

Айша Ноорзай из Сан-Диего, одетая в костюм Лоракса, позирует для фотографии во время Comic-Con International.

© AP Photo / Ettore Chiereguini

Бразильский сенатор Флавио Болсонару держит в руках огромные ножницы в сопровождении президента Аргентины Хавьера Милеи во время съезда Либеральной партии, Бразилия.

Бразильский сенатор Флавио Болсонару держит в руках огромные ножницы в сопровождении президента Аргентины Хавьера Милеи во время съезда Либеральной партии, Бразилия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ettore Chiereguini

Бразильский сенатор Флавио Болсонару держит в руках огромные ножницы в сопровождении президента Аргентины Хавьера Милеи во время съезда Либеральной партии, Бразилия.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкУчастница массового забега в тельняшках ко Дню ВМФ на Форумной площади в Новороссийске. День Военно-Морского Флота отмечается в воскресенье 26 июля.
Участница массового забега в тельняшках ко Дню ВМФ на Форумной площади в Новороссийске, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Участница массового забега в тельняшках ко Дню ВМФ на Форумной площади в Новороссийске. День Военно-Морского Флота отмечается в воскресенье 26 июля.
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