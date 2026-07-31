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Фундук приносит Грузии миллионы долларов дохода – видео
Фундук приносит Грузии миллионы долларов дохода – видео
Sputnik Грузия
Экспорт фундука из Грузии продолжает ежегодно расти. В январе-июне 2026 года страна продала 7 тысяч тонн фундука на 73,5 млн долларов. 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T09:57+0400
2026-07-31T09:57+0400
2026-07-31T10:31+0400
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В сравнении с 2025 годом объем экспорта фундука возрос на 7%, а его стоимость – на 50%. Основными покупателями фундука из Грузии сегодня являются страны Европы – Италия, Испания, Германия, Франция и Греция. Затем следуют Россия, Армения и Сирия.С 2026 года в Грузии были отменены субсидии со стороны государства на выращивание фундука – власти считают, что фермеры уже в этом не нуждаются.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , ассоциация производителей фундука, грузия, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , ассоциация производителей фундука, грузия, экономика, видео
Фундук приносит Грузии миллионы долларов дохода – видео
09:57 31.07.2026 (обновлено: 10:31 31.07.2026)
Экспорт фундука из Грузии продолжает ежегодно расти. В январе-июне 2026 года страна продала 7 тысяч тонн фундука на 73,5 млн долларов.
В сравнении с 2025 годом объем экспорта фундука возрос на 7%, а его стоимость – на 50%. Основными покупателями фундука из Грузии сегодня являются страны Европы – Италия, Испания, Германия, Франция и Греция. Затем следуют Россия, Армения и Сирия.
С 2026 года в Грузии были отменены субсидии со стороны государства на выращивание фундука – власти считают, что фермеры уже в этом не нуждаются.