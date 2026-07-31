https://sputnik-georgia.ru/20260731/gruzinskaya-khoreografiya-v-rossii-put-sokhraneniya-kultury-299898770.html

Грузинская хореография в России: путь сохранения культуры

Грузинская хореография в России: путь сохранения культуры

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе... 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T16:56+0400

2026-07-31T16:56+0400

2026-07-31T16:56+0400

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Грузинская хореография нередко воспринимается как своеобразная визитная карточка страны: она вызывает устойчивое восхищение и у носителей грузинской культуры, и у зарубежной аудитории. В ходе просмотров выступлений известных ансамблей у зрителей закономерно проявляются эмоциональные реакции — радость, гордость, чувство духовной причастности. Для многих это становится не просто эстетическим впечатлением, а переживанием культурной идентичности и основанием для утверждения ценности собственного происхождения. Подобный эффект особенно ясно ощущается при обращении к сценической традиции, где танец выступает не только художественным произведением, но и способом сохранения единства культурной памяти. В репертуарной системе грузинского танца представлены многообразные региональные и стилистические направления.. Важной особенностью грузинской хореографии вне исторической родины является ее особая востребованность в России. Грузинские ансамбли и художественные коллективы, работающие с народным танцем, формируют узнаваемую культурную среду и поддерживают постоянный интерес зрительской аудитории. Наблюдения показывают, что значительная часть зрителей воспринимает танец как "узнаваемый" культурный феномен: грузинская хореография становится своего рода мостом между традицией и современным общественным запросом на яркое, эмоционально насыщенное искусство. Существенно и то, что занятия в хореографических ансамблях нередко привлекают не только детей и молодежь грузинского происхождения, но и представителей иных национальностей. В таком случае танец функционирует как пространство добровольной культурной практики: обучение превращается в механизм включения в систему ценностей, норм поведения и эстетических ориентиров, присущих определенной культурной традиции. В культурной инфраструктуре, обеспечивающей функционирование ансамблей, ключевыми становятся взаимодействие с городскими учреждениями культуры и наличие условий для учебного и репетиционного процесса. Коллективы подчиняются культурным организациям городского уровня и получают финансирование, необходимое для поддержания постоянной деятельности. Практическая сторона подготовки танцоров также требует специализированного пространства: наличие отдельных помещений и репетиционных залов обеспечивает регулярность занятий и позволяет сохранять качество сценического результата. По свидетельствам личного опыта наблюдений, выступления ансамблей на праздничных мероприятиях в России демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки и дисциплины репетиционного процесса. Это подтверждает мысль о том, что народный танец, будучи традиционным по происхождению, нуждается в системной художественной организации, профессиональной постановке и педагогически выверенной методике обучения. Помимо распространенности грузинской хореографии в региональном пространстве, заметной остается роль крупных культурных центров — прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве действует ряд ансамблей, которые формируют узнаваемый культурный профиль столицы, поддерживая традицию грузинского народного танца и расширяя ее сценические формы. Среди них упоминаются коллективы: "Эгриси" — один из самых известных московских коллективов, основанный в 2014 году. На протяжении многих лет демонстрирует высочайший уровень мастерства на главных сценах столицы. "Арго" — популярный московский коллектив, активно проводящий концертную деятельность и организующий обучение как для детей, так и для взрослых групп. "Эрисеули" — ансамбль танцев народов Кавказа и Грузии под руководством опытного хореографа Венедикта Кухианидзе. "Эристави" — заслуженный и авторитетный творческий коллектив, продвигающий грузинские культурные традиции в Москве с 1989 года. Есть также достойные коллективы в Санкт-Петербурге. "Сихарули" им. Джано Липартелиани — легендарный фольклорный коллектив грузинского танца, основанный в 1999 году, лауреат многих российских и международных фестивалей. "Эльва" — известный петербургский ансамбль под руководством Даниила Шония, регулярно исполняющий сольные этно-программы. Меня особенно впечатлил ансамбль "Имеди" в Новосибирске. Народный любительский коллектив "Ансамбль грузинского танца "Имеди" является основным коллективом ГАУК НСО "Дома национальных культур им. Г. Д. Заволокина" с 2015 года. В ансамбле более 150 человек, а программа концертных номеров включает более 17 танцев. Ансамбль участвует в различных городских, региональных и областных фестивалях народного искусства, где награждается дипломами и наградами. Художественный руководитель ансамбля – Гоча Шалвович Шиомгвдлишвили, член "Творческого союза хореографов Грузии", награжден орденами "Амагдари грузинской хореографии" и "Сияние грузинской хореографии". Отмечу и профессиональную роль художественного руководства. Также важным представляется педагогический тезис хореографа Миндии Манагадзе: ,,Главная задача видится в том, чтобы привить детям, живущим вдали от исторической родины, культуру и традиции Грузии. Через танец дети учатся контролировать выразительные средства, развивают внимание и воображение, укрепляют память, способствуют физическому развитию и совершенствуют навыки культурного поведения. В данном контексте приобщение к искусству танца рассматривается как фактор, поддерживающий общую культурную компетентность и позитивно влияющий на развитие личности. Особое значение в методике подготовки танцоров имеет связь хореографии с музыкальным образованием. Танцевальная пластика в народной традиции неотделима от музыкального ритма, интонационной выразительности и специфической организации движения в соответствии с характером музыкального материала. Следовательно, занятия по хореографии — учебные, репетиционные, сценические — логически включаются в систему формирования музыкального слуха, ритмической точности и художественного ансамбля. Культурно-эстетический потенциал танца раскрывается и через оформление сценического образа. Особого внимания заслуживает печать и создание костюмов для танцоров: костюм не только поддерживает визуальную выразительность, но и формирует у исполнителей и зрителей представление об эстетическом вкусе, художественной гармонии и традиционном стиле. В этом смысле костюм выступает как внешний "текст" культуры — видимый знак принадлежности к определенной системе символов и норм. Традиционная система грузинского танца описывает характер движения через образные оппозиции: смелость и сила, ловкость и собранность чаще связываются с мужским пластическим типом, тогда как скромность, пластичность и мягкая выразительность ассоциируются с женской манерой исполнения. Педагогически это означает, что обучение танцу предполагает не только технику движений, но и освоение образной системы: участники учатся воплощать "характер" так, чтобы движения сохраняли выразительность и внутреннюю логику". Важный аспект современного бытования грузинской хореографии заключается в том, что ансамбль нередко объединяет детей разных национальностей. Это создает условия для межкультурного обмена: традиция передается в коллективной среде, где участники соприкасаются с новой культурной системой через практику совместного труда, репетиционного режима и сценического взаимодействия. Танец оказывается способом "включения в чужой культурный код" без разрушения собственной личности — напротив, формируется опыт уважения, корректного поведения и признания ценности культурного разнообразия. Показательным примером активной региональной работы выступает ансамбль "Кавкасиони" под руководством Вахтанга Джорбенадзе, действующий в Ставропольском крае. Его создание описывается как объединение детей, заинтересованных кавказской хореографией, и как деятельность по обучению традиционным танцам. Подобные проекты демонстрируют, что народный танец способен сохранять жизнеспособность в современной культурной реальности и конкурировать на престижных площадках. Грузинская хореография в современной действительности выступает как культурный механизм, обеспечивающий передачу традиции, формирование художественного вкуса и развитие личностных качеств участников. Ее привлекательность для широкой аудитории связана с высокой степенью выразительности, эмоциональной насыщенностью и ясной образной системой движений. В России грузинский танец приобретает дополнительную роль: он становится площадкой культурного взаимодействия, где дети и молодежь разных национальностей получают возможность освоить традицию через совместное обучение и публичное сценическое действие. В основе уважительного отношения к хореографической традиции лежит убеждение в ее ценности: грузины бережно относятся к танцу и стараются сохранять его с любовью и заботой. Именно эта позиция — культурная ответственность — превращает сценическое искусство в средство сохранения идентичности и в ресурс общественного взаимопонимания.

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культура, грузия, россия, аналитика, колумнисты, грузинские танцы, николоз мжаванадзе, грузино-российские отношения