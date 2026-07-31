https://sputnik-georgia.ru/20260731/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-iyulya-2026-299876336.html

Какой сегодня церковный праздник: 31 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 31 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 31 июля отмечают день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T01:01+0400

2026-07-31T01:01+0400

2026-07-31T01:01+0400

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По церковному календарю 31 июля отмечают день памяти cвятых Емилиана, Иакинфа и Памвы. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.День памяти святых отцовПо церковному календарю 31 июля 2026 года отмечают день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.Церковь созывала Собор, чтобы разрешить какой-либо спорный богословский вопрос, а также сформулировать и утвердить тот или иной догмат христианского вероучения. На Вселенские Соборы съезжались епископы и представители всех церквей, а принятые постановления записывались в Книгу правил.Апостольский собор, созванный в 51 году и отраженный в книге Деяний Святых апостолов, стал предшественником Вселенских Соборов. В кризисные моменты церковной истории только Соборы могли выносить безусловные и "для всех полезные" определения в области христианской веры и церковного благочестия.Святые отцы Вселенских Соборов, кроме догматической деятельности, вырабатывали правила, которые упорядочивали церковную дисциплину. От церковных канонов и прежних догматических определений, выработанных на Соборах, церковь никогда не отступает и новыми их не заменяет.Емилиан ДоростольскийПо церковному календарю 31 июля поминают мученика Емилиана, славянина, пострадавшего за веру при императоре Юлиане Отступнике (361-363).Император, желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, разослал указ по всем областям о предании христиан смерти. В городе Доростоле, где жил Емилиан (раб местного градоначальника и тайный христианин), императорский указ прочитали на городской площади.Емилиан, возмущенный жестоким указом, проник никем не замеченный в языческое капище и, разбив молотком статуи идолов, опрокинул алтари и светильники. Язычники, обнаружив вскоре, что капище разгромлено, стали избивать крестьянина, случайно проходившего мимо. Емилиан крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и заявил, что это он разрушил капище.Его схватили, долго и нещадно избивали, а потом осудили на сожжение. Пламя костра, не причинив вреда мученику, опалило стоявших вокруг язычников. Когда костер угас, cвятой лег на догоравшие угли и умер с молитвой на устах.ИакинфПо церковному календарю 31 июля поминают мученика Иакинфа, пострадавшего за веру.Родился он в благочестивой христианской семье в городе Амастриде в IV веке. Будущий cвятой, имя которому дал явившийся ангел, с самого рождения был отмечен Божьей благодатью. По просьбе трехлетнего Иакинфа Господь воскресил умершего ребенка. Мальчики выросли и впоследствии подвизались вместе в добродетельной жизни.Однажды, увидев, как язычники поклоняются дереву, Иакинф срубил его. За это идолопоклонники подвергли его жестоким пыткам и бросили в темницу, где мученик и скончался.Памва НитрийскийПо церковному календарю 31 июля поминают преподобного Памву, подвизавшегося в Нитрийской пустыне Египта в IV веке.Памва в начале своего иночества услышал стих из 38-го псалма Давида: "Сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим". Эти слова запали глубоко в душу преподобного, и он стремился им всегда следовать. Поэтому он долго размышлял, когда его о чем-либо спрашивали, и отвечал только после молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог пожалеть.Образец трудолюбия для своих учеников, Памва каждый день работал до утомления, питаясь хлебом, заработанным собственным трудом. Преподобный Памва был наставником великих подвижников: Диоскора (впоследствии епископа Ермопольского), Аммония, Евфимия и Евсевия, которые упоминаются в житии святителя Иоанна Златоуста.Однажды преподобная Мелания Римлянка принесла большое количество серебра cвятому на нужды монастыря. Преподобный продолжал работать, даже не взглянув на деньги. После усиленных просьб он позволил отдать принесенную милостыню одному монаху для распределения среди бедных монастырей.Святой отличался смирением, но вместе с тем, ценя высоко звание инока, учил мирян относиться с почтением к монашествующим, которые чаще беседуют с Богом. Скончался преподобный в 70-летнем возрасте, поведав монахам, стоявшим у его одра, о том, к каким он стремился добродетелям в своей жизни.ИмениныПо церковному календарю 31 июля именины отмечают Афанасий, Аполлинарий, Иоанн, Леонтий и Стефан.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников