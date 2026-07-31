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Культура критического диалога: политологи о транзитной роли и внешней политике Грузии

Культура критического диалога: политологи о транзитной роли и внешней политике Грузии

Sputnik Грузия

Круглый стол "Грузия и современная политика Запада" состоялся в Тбилиси. Эксперты, политологи и специалисты в области международных отношений обсудили вызовы... 31.07.2026, Sputnik Грузия

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Важной темой дискуссии стало обретение Грузией собственной политической повестки дня. По мнению участников, в условиях давления со стороны Запада Грузия все-таки попытается сохранить многовекторность и продолжит укреплять связи со всеми странами, союз с которыми выгоден Тбилиси в экономическом плане.Большое внимание эксперты уделили важной транзитной роли страны и заинтересованности Центральной Азии Грузией в последнее время."Интерес очень большой. Я был и в Термезе, и во многих местах Узбекистана и Казахстана. Интерес очень большой. Но тут спор идет на самом деле не о том, пропустим мы товары или нет, а о том, на чьих условиях. Европейцев интересует только одно, их условия, их доминирование. Нас интересует наш максимальный суверенитет на территории, потому что отвечать за это будем мы. Я, к сожалению, пока не вижу, чтобы у нас одна, хотя бы одна из сторон понимала это в перспективе, что нас ждет", – заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.По словам участников круглого стола, подобные экспертные встречи очень полезны, даже при условии, что мнения разнятся. Это, с их точки зрения, нужно для того, чтобы в Грузии наконец начала развиваться культура критического диалога и обмена мнениями.

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