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Петре Мамрадзе: провокации против российских туристов в Грузии не повлияют на туризм

Петре Мамрадзе: провокации против российских туристов в Грузии не повлияют на туризм

Sputnik Грузия

Политолог и член партии "Единая нейтральная Грузия" Петре Мамрадзе считает, что резонансные инциденты с участием российских туристов регулярно используются... 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T12:48+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его словам, подобные случаи активно раздуваются в информационном пространстве, хотя в масштабах миллионов поездок остаются единичными. Мамрадзе также подчеркнул, что применение насилия в отношении женщины недопустимо вне зависимости от обстоятельств, а произошедшее вызвало негативную реакцию у большинства жителей страны.При этом, по его оценке, подобные истории имеют лишь кратковременный общественный резонанс и не оказывают существенного влияния на привлекательность Грузии для туристов.

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