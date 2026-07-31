https://sputnik-georgia.ru/20260731/petre-mamradze-provokatsii-protiv-rossiyskikh-turistov-v-gruzii-ne-povliyayut-na-turizm-299885852.html
Петре Мамрадзе: провокации против российских туристов в Грузии не повлияют на туризм
Петре Мамрадзе: провокации против российских туристов в Грузии не повлияют на туризм
Sputnik Грузия
Политолог и член партии "Единая нейтральная Грузия" Петре Мамрадзе считает, что резонансные инциденты с участием российских туристов регулярно используются... 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T12:48+0400
2026-07-31T12:48+0400
2026-07-31T12:47+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его словам, подобные случаи активно раздуваются в информационном пространстве, хотя в масштабах миллионов поездок остаются единичными. Мамрадзе также подчеркнул, что применение насилия в отношении женщины недопустимо вне зависимости от обстоятельств, а произошедшее вызвало негативную реакцию у большинства жителей страны.При этом, по его оценке, подобные истории имеют лишь кратковременный общественный резонанс и не оказывают существенного влияния на привлекательность Грузии для туристов.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, петр мамрадзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, петр мамрадзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Петре Мамрадзе: провокации против российских туристов в Грузии не повлияют на туризм
Политолог и член партии "Единая нейтральная Грузия" Петре Мамрадзе считает, что резонансные инциденты с участием российских туристов регулярно используются оппозицией для политических провокаций, однако на туристическом потоке это практически не сказывается
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По его словам, подобные случаи активно раздуваются в информационном пространстве, хотя в масштабах миллионов поездок остаются единичными. Мамрадзе также подчеркнул, что применение насилия в отношении женщины недопустимо вне зависимости от обстоятельств, а произошедшее вызвало негативную реакцию у большинства жителей страны.
При этом, по его оценке, подобные истории имеют лишь кратковременный общественный резонанс и не оказывают существенного влияния на привлекательность Грузии для туристов.