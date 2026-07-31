https://sputnik-georgia.ru/20260731/prozhivaete-li-vy-v-avariynom-korpuse-ili-dome-299898607.html
Проживаете ли вы в аварийном корпусе или доме?
Проживаете ли вы в аварийном корпусе или доме?
Sputnik Грузия
31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T16:09+0400
2026-07-31T16:09+0400
2026-07-31T16:09+0400
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Проживаете ли вы в аварийном корпусе или доме?
© photo: Sputnik / StringerСтарый дом в районе набережной на Бараташвили
© photo: Sputnik / Stringer
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