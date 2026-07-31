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Проживаете ли вы в аварийном корпусе или доме?
Проживаете ли вы в аварийном корпусе или доме?
Sputnik Грузия
31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T16:09+0400
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новости, общество, грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
новости, общество, грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Проживаете ли вы в аварийном корпусе или доме?

16:09 31.07.2026
© photo: Sputnik / StringerСтарый дом в районе набережной на Бараташвили
Старый дом в районе набережной на Бараташвили - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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