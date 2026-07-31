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Транзит без бонусов: Согласится ли Грузия играть по правилам Европы?

Транзит без бонусов: Согласится ли Грузия играть по правилам Европы?

Sputnik Грузия

Попытка Грузии диверсифицировать транзитные маршруты неизбежно столкнет интересы Тбилиси с требованиями Брюсселя, вынуждая страну выбирать между собственной... 31.07.2026, Sputnik Грузия

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Об этом заявил политолог, основатель SIKHA Foundation в ходе круглого стола: "Грузия и современная политика Запада", организованного газетой "Свободная Грузия"."В любом случае, попытка Грузии диверсифицироваться будет восприниматься априори как попытка уйти от уже существующей модели. В частности, нас обязательно обвинят в том, что мы не поддерживаем стремление Брюсселя и в целом Запада доминировать в нашем регионе. Самое главное для Брюсселя - это не просто чтобы был транзит через Грузию в Центральную Азию, а чтобы транзит происходил на условиях, которые приемлемы Брюсселю", - заявил Сихарулидзе.По его словам, Грузия вряд ли согласится слепо выполнять требования Брюсселя без весомых политических или экономических бонусов взамен."Так или иначе, нам придется или договариваться, или же мы будем слышать критику о том, что Грузия отступает от демократии, и помогает Центральной Азии, Азербайджану и России усиливать свои позиции, вместо того, чтобы солидаризироваться с Европой", - заключил он.

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