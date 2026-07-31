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В Тбилиси прошел круглый стол "Грузия и современная политика Запада"
В Тбилиси прошел круглый стол "Грузия и современная политика Запада"
Sputnik Грузия
Эксперты, политологи и специалисты по международным отношениям обсудили внешнеполитический курс Грузии, вопросы многовекторной политики, транзитный потенциал... 31.07.2026, Sputnik Грузия
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Круглый стол "Грузия и современная политика Запада" собрал в Тбилиси экспертов, политологов и специалистов в области международных отношений. В ходе встречи участники обменялись мнениями по вопросам внешней политики Грузии, обсудили роль страны в региональных процессах, перспективы многовекторного сотрудничества, а также значение транзитного потенциала Грузии и взаимодействия с государствами Центральной Азии.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, политика, грузия, тбилиси, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, политика, грузия, тбилиси, фото

В Тбилиси прошел круглый стол "Грузия и современная политика Запада"

20:49 31.07.2026
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Эксперты, политологи и специалисты по международным отношениям обсудили внешнеполитический курс Грузии, вопросы многовекторной политики, транзитный потенциал страны и развитие международного сотрудничества
Круглый стол "Грузия и современная политика Запада" собрал в Тбилиси экспертов, политологов и специалистов в области международных отношений.
В ходе встречи участники обменялись мнениями по вопросам внешней политики Грузии, обсудили роль страны в региональных процессах, перспективы многовекторного сотрудничества, а также значение транзитного потенциала Грузии и взаимодействия с государствами Центральной Азии.
© photo: Sputnik / Stringer

Участники круглого стола "Грузия и современная политика Запада" во время открытия дискуссии.

Участники круглого стола &quot;Грузия и современная политика Запада&quot; во время открытия дискуссии. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Участники круглого стола "Грузия и современная политика Запада" во время открытия дискуссии.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессор

Эксперты обсудили актуальные вопросы внешней политики Грузии и современные международные процессы.

На фото: Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессорЭксперты обсудили актуальные вопросы внешней политики Грузии и современные международные процессы. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессор

Эксперты обсудили актуальные вопросы внешней политики Грузии и современные международные процессы.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Рамаз Сакварелидзе – политолог, психолог

В ходе встречи участники обменялись мнениями по ключевым темам повестки круглого стола.

На фото: Рамаз Сакварелидзе – политолог, психологВ ходе встречи участники обменялись мнениями по ключевым темам повестки круглого стола. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Рамаз Сакварелидзе – политолог, психолог

В ходе встречи участники обменялись мнениями по ключевым темам повестки круглого стола.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Сулхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист

Спикеры представили свои оценки и взгляды на развитие внешнеполитического курса страны.

На фото: Сулхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналистСпикеры представили свои оценки и взгляды на развитие внешнеполитического курса страны. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Сулхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист

Спикеры представили свои оценки и взгляды на развитие внешнеполитического курса страны.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Тамар Чибурданидзе - доктор политических наук, профессор

Эксперты обсудили вопросы международного сотрудничества и региональной политики.

На фото: Тамар Чибурданидзе - доктор политических наук, профессорЭксперты обсудили вопросы международного сотрудничества и региональной политики. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Тамар Чибурданидзе - доктор политических наук, профессор

Эксперты обсудили вопросы международного сотрудничества и региональной политики.

© photo: Sputnik / Stringer

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено роли Грузии как транзитного государства.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено роли Грузии как транзитного государства. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено роли Грузии как транзитного государства.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Арчил Сихарулидзе – политолог, основатель SIKHA Foundation

Участники круглого стола рассмотрели различные подходы к развитию внешнеполитических связей.

На фото: Арчил Сихарулидзе – политолог, основатель SIKHA FoundationУчастники круглого стола рассмотрели различные подходы к развитию внешнеполитических связей. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Арчил Сихарулидзе – политолог, основатель SIKHA Foundation

Участники круглого стола рассмотрели различные подходы к развитию внешнеполитических связей.

© photo: Sputnik / Stringer

Во время мероприятия эксперты ответили на вопросы участников встречи.

Во время мероприятия эксперты ответили на вопросы участников встречи. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Во время мероприятия эксперты ответили на вопросы участников встречи.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия" и улхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист

Дискуссия прошла в формате открытого обмена профессиональными мнениями.

На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты &quot;Свободная Грузия&quot; и улхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналистДискуссия прошла в формате открытого обмена профессиональными мнениями. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия" и улхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист

Дискуссия прошла в формате открытого обмена профессиональными мнениями.

© photo: Sputnik / Stringer

Круглый стол завершился обсуждением перспектив дальнейшего экспертного диалога по вопросам международной политики.

Круглый стол завершился обсуждением перспектив дальнейшего экспертного диалога по вопросам международной политики. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Круглый стол завершился обсуждением перспектив дальнейшего экспертного диалога по вопросам международной политики.

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