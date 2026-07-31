В Тбилиси прошел круглый стол "Грузия и современная политика Запада"
Участники круглого стола "Грузия и современная политика Запада" во время открытия дискуссии.
Участники круглого стола "Грузия и современная политика Запада" во время открытия дискуссии.
На фото: Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессор
Эксперты обсудили актуальные вопросы внешней политики Грузии и современные международные процессы.
На фото: Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессор
Эксперты обсудили актуальные вопросы внешней политики Грузии и современные международные процессы.
На фото: Рамаз Сакварелидзе – политолог, психолог
В ходе встречи участники обменялись мнениями по ключевым темам повестки круглого стола.
На фото: Рамаз Сакварелидзе – политолог, психолог
В ходе встречи участники обменялись мнениями по ключевым темам повестки круглого стола.
На фото: Сулхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист
Спикеры представили свои оценки и взгляды на развитие внешнеполитического курса страны.
На фото: Сулхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист
Спикеры представили свои оценки и взгляды на развитие внешнеполитического курса страны.
На фото: Тамар Чибурданидзе - доктор политических наук, профессор
Эксперты обсудили вопросы международного сотрудничества и региональной политики.
На фото: Тамар Чибурданидзе - доктор политических наук, профессор
Эксперты обсудили вопросы международного сотрудничества и региональной политики.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено роли Грузии как транзитного государства.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено роли Грузии как транзитного государства.
На фото: Арчил Сихарулидзе – политолог, основатель SIKHA Foundation
Участники круглого стола рассмотрели различные подходы к развитию внешнеполитических связей.
На фото: Арчил Сихарулидзе – политолог, основатель SIKHA Foundation
Участники круглого стола рассмотрели различные подходы к развитию внешнеполитических связей.
Во время мероприятия эксперты ответили на вопросы участников встречи.
Во время мероприятия эксперты ответили на вопросы участников встречи.
На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия" и улхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист
Дискуссия прошла в формате открытого обмена профессиональными мнениями.
На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия" и улхан Меладзе – экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист
Дискуссия прошла в формате открытого обмена профессиональными мнениями.
Круглый стол завершился обсуждением перспектив дальнейшего экспертного диалога по вопросам международной политики.
Круглый стол завершился обсуждением перспектив дальнейшего экспертного диалога по вопросам международной политики.