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В Тбилиси прошел круглый стол "Грузия и современная политика Запада"

В Тбилиси прошел круглый стол "Грузия и современная политика Запада"

Sputnik Грузия

Эксперты, политологи и специалисты по международным отношениям обсудили внешнеполитический курс Грузии, вопросы многовекторной политики, транзитный потенциал... 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T20:49+0400

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Круглый стол "Грузия и современная политика Запада" собрал в Тбилиси экспертов, политологов и специалистов в области международных отношений. В ходе встречи участники обменялись мнениями по вопросам внешней политики Грузии, обсудили роль страны в региональных процессах, перспективы многовекторного сотрудничества, а также значение транзитного потенциала Грузии и взаимодействия с государствами Центральной Азии.

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