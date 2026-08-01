Чибурданидзе: основатель "Грузинской мечты" предсказал современные глобальные изменения
17:21 01.08.2026 (обновлено: 17:37 01.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Курс правящей партии сегодня спасает Грузию и гарантирует ей долгосрочную стабильность. Об этом заявила грузинский эксперт и доктор политических наук
Пророчество основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о глобальных изменениях и многовекторной политике легло в основу курса, который сегодня спасает Грузию и гарантирует ей долгосрочную стабильность, заявила доктор политических наук, профессор Тамар Чибурданидзе в ходе круглого стола на тему "Грузия и современная политика Запада", который состоялся в Тбилиси.
"То, что происходит сегодня, Иванишвили с нами говорил об этом еще 15 лет назад. Что будут глобальные колебания и изменения, но наша победа будет тогда, когда мы используем эти изменения в своих интересах и не упустим этот шанс... Во внутренней политике много проблем, но выбранный Грузией внешний курс и мирная политика, основанная именно на многовекторной внешней политике, – это завтрашний день Грузии, и это единственная гарантия нашей стабильности", – заявила Чибурданидзе.
По словам Чибурданидзе, предсказанная 15 лет назад многовекторность сегодня окончательно утвердилась в качестве главной стратегии, призванной обеспечить безопасность, стабильность и суверенное будущее Грузии. Этот курс, основанный на глобальных изменениях, рассматривается как единственный фундамент для сохранения независимого курса страны.
"То, что происходит сегодня, Иванишвили с нами говорил об этом еще 15 лет назад. Что будут глобальные колебания и изменения, но наша победа будет тогда, когда мы используем эти изменения в своих интересах и не упустим этот шанс... Во внутренней политике много проблем, но выбранный Грузией внешний курс и мирная политика, основанная именно на многовекторной внешней политике, – это завтрашний день Грузии, и это единственная гарантия нашей стабильности", – заявила Чибурданидзе.
По словам Чибурданидзе, предсказанная 15 лет назад многовекторность сегодня окончательно утвердилась в качестве главной стратегии, призванной обеспечить безопасность, стабильность и суверенное будущее Грузии. Этот курс, основанный на глобальных изменениях, рассматривается как единственный фундамент для сохранения независимого курса страны.