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Какой сегодня церковный праздник: 1 августа 2026
Какой сегодня церковный праздник: 1 августа 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 1 августа отмечают день памяти святых Макрины, Дия и Серафима 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T01:01+0400
2026-08-01T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.МакринаПо церковному календарю 1 августа поминают преподобную Макрину, сестру святителей Василия Великого и Григория Нисского.Родилась будущая святая в Каппадокии (современная Турция) в начале IV века. Макрина в семье была старшей среди десяти детей – ее воспитанием и образованием руководила мать Емилия. Она учила дочь грамоте по Священным книгам и псалмам Давида.Когда дева выросла, ее обручили с благочестивым юношей. Но жених вскоре скончался, а Макрина, не пожелавшая изменить его памяти, решила хранить целомудрие. Оставшись в доме родителей, она следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер, а после смерти отца стала для семьи главной опорой.Со временем они вместе с матерью постриглись в монахини. Все, кто знал деву, относились к ней с глубоким уважением. В течение всей жизни праведнице были присущи строгость к себе и воздержание.Макрина за благочестивую жизнь удостоилась дара чудотворений. Монахини ее обители после смерти святой рассказали ее брату, святителю Григорию Нисскому, как Макрина исцелила полуслепую девочку, поцеловав ее глаза.ДийПо церковному календарю 1 августа поминают преподобного Дия, праведника и целителя.Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Антиохии Сирийской в конце IV века. Путь постничества и молитвы он избрал с юности. Однажды Дию явился Господь и повелел отправиться в Константинополь, чтобы служить там Ему и людям.По преданию, придя в уединенное место и помолившись, Дий воткнул свой жезл в землю и попросил Господа дать сухому посоху жизнь, если Спасителю угодно видеть его здесь. Дав корни, посох начал расти и превратился со временем в огромный дуб.Окрестные жители приходили к праведнику за советом и наставлением, а также просили исцелить душевные и телесные недуги. Святой лечил болезни молитвой, а все пожертвования раздавал странникам, нищим и больным.Когда до императора Феодосия Младшего дошла молва об отшельнике, он пришел к святому вместе с Константинопольским Патриархом Аттиком за благословением. На месте подвигов Дия по желанию императора построили монастырь.Святому незадолго до смерти в алтаре церкви явился светлый муж в священнической одежде и сообщил о дне кончины. Дий, возблагодарив Господа за извещение, тихо скончался. Произошло это примерно в 430-м.Серафим СаровскийПо церковному календарю 1 августа отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского – одного из самых любимых святых русского народа.Прославление преподобного Серафима состоялось в 1903 году, через 70 лет после его кончины.В день рождения святого, 19 июля по старому стилю, его мощи с великим торжеством были открыты и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многочисленными исцелениями больных, прибывших в Саров в большом количестве.Духовный путь преподобного отмечен большой скромностью. Саровский подвижник, избранный Господом с детства, восходил к духовному совершенству без колебаний и сомнений.Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, к примеру, молитва в течение тысячи дней и ночей на камне, входят в жизнь святого гармонично и просто.Серафима Саровского по церковному календарю поминают и 15 января.ИмениныПо церковному календарю 1 августа именины отмечают Варлаам, Дмитрий, Григорий, Митрофан, Роман, Степан, Серафим и Тихон.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 1 августа 2026

01:01 01.08.2026
© photo: Sputnik / StringerМонастырь Джвари
Монастырь Джвари - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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По православному церковному календарю 1 августа отмечают день памяти святых Макрины, Дия и Серафима
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Макрина

По церковному календарю 1 августа поминают преподобную Макрину, сестру святителей Василия Великого и Григория Нисского.
Родилась будущая святая в Каппадокии (современная Турция) в начале IV века. Макрина в семье была старшей среди десяти детей – ее воспитанием и образованием руководила мать Емилия. Она учила дочь грамоте по Священным книгам и псалмам Давида.
Когда дева выросла, ее обручили с благочестивым юношей. Но жених вскоре скончался, а Макрина, не пожелавшая изменить его памяти, решила хранить целомудрие. Оставшись в доме родителей, она следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер, а после смерти отца стала для семьи главной опорой.
Со временем они вместе с матерью постриглись в монахини. Все, кто знал деву, относились к ней с глубоким уважением. В течение всей жизни праведнице были присущи строгость к себе и воздержание.
Макрина за благочестивую жизнь удостоилась дара чудотворений. Монахини ее обители после смерти святой рассказали ее брату, святителю Григорию Нисскому, как Макрина исцелила полуслепую девочку, поцеловав ее глаза.

Дий

По церковному календарю 1 августа поминают преподобного Дия, праведника и целителя.
Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Антиохии Сирийской в конце IV века. Путь постничества и молитвы он избрал с юности. Однажды Дию явился Господь и повелел отправиться в Константинополь, чтобы служить там Ему и людям.
По преданию, придя в уединенное место и помолившись, Дий воткнул свой жезл в землю и попросил Господа дать сухому посоху жизнь, если Спасителю угодно видеть его здесь. Дав корни, посох начал расти и превратился со временем в огромный дуб.
Окрестные жители приходили к праведнику за советом и наставлением, а также просили исцелить душевные и телесные недуги. Святой лечил болезни молитвой, а все пожертвования раздавал странникам, нищим и больным.
Когда до императора Феодосия Младшего дошла молва об отшельнике, он пришел к святому вместе с Константинопольским Патриархом Аттиком за благословением. На месте подвигов Дия по желанию императора построили монастырь.
Святому незадолго до смерти в алтаре церкви явился светлый муж в священнической одежде и сообщил о дне кончины. Дий, возблагодарив Господа за извещение, тихо скончался. Произошло это примерно в 430-м.

Серафим Саровский

По церковному календарю 1 августа отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского – одного из самых любимых святых русского народа.
Прославление преподобного Серафима состоялось в 1903 году, через 70 лет после его кончины.
В день рождения святого, 19 июля по старому стилю, его мощи с великим торжеством были открыты и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многочисленными исцелениями больных, прибывших в Саров в большом количестве.
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeynikov / Перейти в фотобанкНа выставке "Преподобный Серафим Саровский" в Москве
На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2026
На выставке "Преподобный Серафим Саровский" в Москве
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeynikov
/
Перейти в фотобанк
Духовный путь преподобного отмечен большой скромностью. Саровский подвижник, избранный Господом с детства, восходил к духовному совершенству без колебаний и сомнений.
Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, к примеру, молитва в течение тысячи дней и ночей на камне, входят в жизнь святого гармонично и просто.
Серафима Саровского по церковному календарю поминают и 15 января.

Именины

По церковному календарю 1 августа именины отмечают Варлаам, Дмитрий, Григорий, Митрофан, Роман, Степан, Серафим и Тихон.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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