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Какой сегодня церковный праздник: 1 августа 2026

Какой сегодня церковный праздник: 1 августа 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 1 августа отмечают день памяти святых Макрины, Дия и Серафима 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.МакринаПо церковному календарю 1 августа поминают преподобную Макрину, сестру святителей Василия Великого и Григория Нисского.Родилась будущая святая в Каппадокии (современная Турция) в начале IV века. Макрина в семье была старшей среди десяти детей – ее воспитанием и образованием руководила мать Емилия. Она учила дочь грамоте по Священным книгам и псалмам Давида.Когда дева выросла, ее обручили с благочестивым юношей. Но жених вскоре скончался, а Макрина, не пожелавшая изменить его памяти, решила хранить целомудрие. Оставшись в доме родителей, она следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер, а после смерти отца стала для семьи главной опорой.Со временем они вместе с матерью постриглись в монахини. Все, кто знал деву, относились к ней с глубоким уважением. В течение всей жизни праведнице были присущи строгость к себе и воздержание.Макрина за благочестивую жизнь удостоилась дара чудотворений. Монахини ее обители после смерти святой рассказали ее брату, святителю Григорию Нисскому, как Макрина исцелила полуслепую девочку, поцеловав ее глаза.ДийПо церковному календарю 1 августа поминают преподобного Дия, праведника и целителя.Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Антиохии Сирийской в конце IV века. Путь постничества и молитвы он избрал с юности. Однажды Дию явился Господь и повелел отправиться в Константинополь, чтобы служить там Ему и людям.По преданию, придя в уединенное место и помолившись, Дий воткнул свой жезл в землю и попросил Господа дать сухому посоху жизнь, если Спасителю угодно видеть его здесь. Дав корни, посох начал расти и превратился со временем в огромный дуб.Окрестные жители приходили к праведнику за советом и наставлением, а также просили исцелить душевные и телесные недуги. Святой лечил болезни молитвой, а все пожертвования раздавал странникам, нищим и больным.Когда до императора Феодосия Младшего дошла молва об отшельнике, он пришел к святому вместе с Константинопольским Патриархом Аттиком за благословением. На месте подвигов Дия по желанию императора построили монастырь.Святому незадолго до смерти в алтаре церкви явился светлый муж в священнической одежде и сообщил о дне кончины. Дий, возблагодарив Господа за извещение, тихо скончался. Произошло это примерно в 430-м.Серафим СаровскийПо церковному календарю 1 августа отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского – одного из самых любимых святых русского народа.Прославление преподобного Серафима состоялось в 1903 году, через 70 лет после его кончины.В день рождения святого, 19 июля по старому стилю, его мощи с великим торжеством были открыты и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многочисленными исцелениями больных, прибывших в Саров в большом количестве.Духовный путь преподобного отмечен большой скромностью. Саровский подвижник, избранный Господом с детства, восходил к духовному совершенству без колебаний и сомнений.Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, к примеру, молитва в течение тысячи дней и ночей на камне, входят в жизнь святого гармонично и просто.Серафима Саровского по церковному календарю поминают и 15 января.ИмениныПо церковному календарю 1 августа именины отмечают Варлаам, Дмитрий, Григорий, Митрофан, Роман, Степан, Серафим и Тихон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников