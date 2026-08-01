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Рост экономики Грузии, январь-июнь 2026
Рост экономики Грузии, январь-июнь 2026
Sputnik Грузия
Средний показатель реального роста ВВП в июне 2026 года составил 8,6%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель... 01.08.2026, Sputnik Грузия
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Средний показатель реального роста ВВП в июне 2026 года составил 8,6%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста экономики в январе-июне 2026 года составил 7,9%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникации, а также финансовой и страховой деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
Средний показатель реального роста ВВП в июне 2026 года составил 8,6%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста экономики в январе-июне 2026 года составил 7,9%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникации, а также финансовой и страховой деятельности.