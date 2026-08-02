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Наконец определились: остатки территории Украины заберут себе американцы

Наконец определились: остатки территории Украины заберут себе американцы

Sputnik Грузия

Президент США неожиданно для многих вернулся к теме "редкоземельной сделки с Украиной", хотя вроде как есть куда более горящие и важные вопросы 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T16:51+0400

2026-08-02T16:51+0400

2026-08-02T16:51+0400

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Cама сделка после ее заключения была признана пустопорожней, поскольку остро необходимых американцам "критических минералов" на Украине либо вовсе нет, либо их добыча экономически просто не имеет смысла, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Трамп сказал: "Если вы помните, я ведь заключил сделку. В теории мы вернем свои деньги, потому что мы заключили сделку по редкоземельным металлам, заключили сделку на то, чтобы туда зайти, и эта сделка у нас на руках. Вы понимаете, о чем я говорю. Это может стоить гораздо больше 300 миллиардов долларов. <…> Это была весьма хорошая сделка".Для понимания контекста нужно отметить следующее.По всем раскладам, которые признаются даже наглухо русофобскими экспертами на Западе, при всей помощи коллективного Запада у Украины шансов победить в конфликте с Россией нет, и недаром уже достаточно давно в Европе начались расплывчатые разговоры "о послевоенном восстановлении" и "неизбежности налаживания отношений с Россией".Лебединой песней киевского режима была проданная американцам гениальная идея "тотальной воздушной войны", которая вот теперь уже точно должна повернуть оглобли вспять. Но в очередной раз не вышло, и на фоне развязанных рук русская армия успешно изолировала Украину от Черного моря и выворачивает наизнанку тылы и инфраструктуру противника (естественно, используемую в интересах ВСУ, а интересы у ВСУ обширные).С учетом острейшего кризиса в мобилизации, для купирования которого и был поставлен новый главком Драпатый с соответствующими навыками и наклонностями, фронт неминуемо будет сдвигаться дальше на запад, что не может не беспокоить определенную группу лиц.Эти лица — владельцы крупных американских компаний, которые контролируют большую часть украинских сельскохозяйственных земель.Контролируют — потому что в рамках текущего законодательства иностранные юридические лица и граждане владеть землей на Украине не могут, и поэтому там действует схема контроля через местные компании.Любопытным почемучкам будет интересно узнать, что Зеленский после избрания президентом настойчиво продвигал открытие рынка земли для западного капитала. В частности, в ноябре 2019 года он протолкнул через фракцию партии "Слуга народа" в Раде законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель, где мораторий на продажу иностранцам ограничивался 2024 годом. А потом — покупай не хочу. Впрочем, после массовых протестов тема с западными покупателями была притушена, так как стала прямой угрозой устойчивости власти Зеленского.Все пошло по-тихому: сейчас почти треть пахотных черноземов Украины контролируют всего несколько крупных компаний, в том числе Kernel, МХП, Ukrlandfarming, "Агропросперис" и "Астарта", у которых тут и там проглядывает американская подкладка. Например, компания "Агропросперис" действует в интересах американского частного инвестфонда NCH Capital, а главными "контролерами" через сложные цепочки владения, аренды и так далее считаются американские компании Cargill и Monsanto (хотя официально они заявляют, что всего лишь занимаются переработкой сельхозпродукции и логистикой, ну и чуть-чуть консультированием).Американцы видят, что территория, которую они уже считают своей, на глазах сжимается. Да, небыстро, но неуклонно — и надо что-то делать. Для начала они стали подстраховываться, увеличивая свои владения в части Украины, которая, как они считают, для России неинтересна. По данным аналитической компании InvestUkraine, из-за вспыхнувшего спроса резко вздорожала земля в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях (по сравнению с 2022 годом — почти в два раза).Но полной уверенности все же нет, поэтому встал вопрос о защите своей собственности. И тут всеми красками заиграли слова Трампа о том, что "мы можем зайти туда в любой момент, когда захотим, и забрать практически все что угодно".Зеленский, по сути, обманул Трампа с редкоземельной сделкой, и теперь хозяин Белого дома улучил момент и предъявил вексель к погашению с процентами.Дело в том, что, по данным Reuters, соглашение было составлено американцами заведомо максимально неконкретным, что дает широчайшее пространство для интерпретаций. Например, там не было прописано ни как будут расходоваться доходы совместного фонда, ни кто контролирует решения о расходах, ни что конкретно относится "к новым лицензиям". Иными словами, есть все признаки того, что американцы, за отсутствием в остатках земли Украины "минералов", включили в общий зачет саму землю.Совсем неслучайно Трамп публично отказал Зеленскому в поставках 300 ракет для систем Patriot, которые жизненно важны для Киева на фоне "ответки" России за "тотальную воздушную войну", и одновременно на 180 градусов развернулся по теме предоставления Украине лицензии на производство этих ракет.Логика проста: если хочешь физически выжить и хоть что-то сохранить, отдавай последние активы, и тогда, может быть, что-то подкинем для защиты от русских.Ничего личного и никакой защиты демократии — только деньги и только бизнес.Как всегда.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, политика, украина, европа, черное море, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины