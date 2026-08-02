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Больницы и поликлиники в Грузии, 2025 год
Больницы и поликлиники в Грузии, 2025 год
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году в стране действовало 232 больницы с 15,2 тыс. коек. По сравнению с 2024 годом количество... 02.08.2026, Sputnik Грузия
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году в стране действовало 232 больницы с 15,2 тыс. коек. По сравнению с 2024 годом количество коек выросло на 1,8%. В то же время количество поликлиник составило 2 318, и они обслужили 16,8 млн человек.В стране зарегистрировано 22,5 тыс. врачей и 21,3 тыс. медсестер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, сакстат, больница, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, сакстат, больница, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году в стране действовало 232 больницы с 15,2 тыс. коек. По сравнению с 2024 годом количество коек выросло на 1,8%. В то же время количество поликлиник составило 2 318, и они обслужили 16,8 млн человек.
В стране зарегистрировано 22,5 тыс. врачей и 21,3 тыс. медсестер.