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Больницы и поликлиники в Грузии, 2025 год

Больницы и поликлиники в Грузии, 2025 год

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году в стране действовало 232 больницы с 15,2 тыс. коек. По сравнению с 2024 годом количество... 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T12:55+0400

2026-08-02T12:55+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году в стране действовало 232 больницы с 15,2 тыс. коек. По сравнению с 2024 годом количество коек выросло на 1,8%. В то же время количество поликлиник составило 2 318, и они обслужили 16,8 млн человек.В стране зарегистрировано 22,5 тыс. врачей и 21,3 тыс. медсестер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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