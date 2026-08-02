https://sputnik-georgia.ru/20260802/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-avgusta-2026-299906370.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 августа 2026

Какой сегодня церковный праздник: 2 августа 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 2 августа отмечают день памяти cвятого Илии – одного из величайших пророков и первого девственника Ветхого Завета 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает о cвятом Илие и о том, почему он упоминается в церковном календаре 2 августа.Ветхозаветный пророкПо церковному календарю 2 августа поминают cвятого Илию – одного из величайших ветхозаветных пророков.Родился будущий пророк в Фесвии Галаадской (большая область к северу от Мертвого моря) за 900 лет до Рождества Христова. Предание повествует, что, когда родился Илия, его отцу было таинственное видение: младенца "благообразные мужи приветствовали, пеленали огнем и питали пламенем".С малых лет он посвятил себя Богу – жил в пустыне, проводил время в молитве и посте. Пророческое служение Илии пришлось на правление самого нечестивого израильского царя – Ахава, жена которого, Иезавель, убедила принять его языческую религию.Израильских пророков в это время преследовали и убивали, а народ, подобно своему правителю, отошел от веры предков. Чтобы вразумить царя и израильский народ, пророк поразил землю трехлетней засухой.На третий год засухи пророк предложил устроить состязание с языческими жрецами, чтобы выяснить, чей бог истинный. Для этого на горе Кармил соорудили два жертвенника – один от жрецов, другой от пророка. Истинным признавался бог того, на чей жертвенник ниспадет огонь с неба.Естественно, на жертвенник Илии по молитве пророка Господь ниспослал с неба огонь, и народ, собравшийся на горе, вновь признал Его единым Богом.За святую жизнь и пламенную ревность во славу Божью пророк был взят на Небо живым. Илия появляется и в Новом Завете. Во время Преображения Господня он явился на горе Фавор вместе с пророком Моисеем, чтобы беседовать с Христом.Великий пророк, по преданию Церкви, снова явится на Земле. Он будет предтечею второго пришествия Христа и примет телесную смерть во время проповеди.ИмениныПо церковному календарю 2 августа именины отмечают Афанасий и Илья.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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