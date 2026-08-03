https://sputnik-georgia.ru/20260803/fas-rossii-zavela-delo-protiv-apple-299943672.html

ФАС России завела дело против Apple

ФАС России завела дело против Apple

Sputnik Грузия

Американская компания не исполнила предупреждение ФАС в части предустановки МАКС и Rustore на устройства с системой iOS 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T18:30+0400

2026-08-03T18:30+0400

2026-08-04T00:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. ФАС РФ возбудила дело в отношении компании Apple из-за того, что на iPhone и iPad невозможно предустановить нацплатформу МАКС и магазин приложений Rustore, сообщили в антимонопольном ведомстве.Ранее в начале июля ФАС выдала Apple предупреждение об необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, а также исполнить требования законодательства, касающиеся предустановки МАКС и Rustore на устройства с операционной системой iOS – iPhone и iPad.Компания должна была до 15 июля исполнить предупреждение, иначе ей грозит штраф в размере до 4 миллиардов российских рублей. В ФАС отметили, что Apple не исполнила предупреждение в части предустановки МАКС и Rustore на iPhone и iPad.По итогам рассмотрения дела и при установлении нарушения служба назначит Apple штрафные санкции.В рамках предупреждения от ФАС американская компания сделала возможной лишь предустановку российской поисковой системы в обновленной версии iOS. Такая возможность реализована с 27 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, apple, экономика