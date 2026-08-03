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Грузинская железная дорога: история и сегодняшний день – видео

Грузинская железная дорога: история и сегодняшний день – видео

Sputnik Грузия

Первая железная дорога была открыта на территории Грузии в 1872 году. Она связала столицу страны с городом Поти и была частью грандиозного проекта –... 03.08.2026, Sputnik Грузия

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Железные дороги в Грузии были электрифицированы практически полностью еще до 70-х годов XX века. В состав Закавказской железной дороги железные дороги на территории Грузии входили до 1991 года. После распада СССР она разделилась на железные дороги республик Южного Кавказа.Сегодня протяженность линий Грузинской железной дороги составляет около 1 400 километров. Она играет важнейшую роль в региональных и международных транспортных перевозках. В эксплуатации находятся 1 422 моста, 32 тоннеля, 22 пассажирских вокзала и 114 погрузочных станций.

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