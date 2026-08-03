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Грузинская железная дорога: история и сегодняшний день – видео
Грузинская железная дорога: история и сегодняшний день – видео
Sputnik Грузия
Первая железная дорога была открыта на территории Грузии в 1872 году. Она связала столицу страны с городом Поти и была частью грандиозного проекта –... 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T16:15+0400
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Железные дороги в Грузии были электрифицированы практически полностью еще до 70-х годов XX века. В состав Закавказской железной дороги железные дороги на территории Грузии входили до 1991 года. После распада СССР она разделилась на железные дороги республик Южного Кавказа.Сегодня протяженность линий Грузинской железной дороги составляет около 1 400 километров. Она играет важнейшую роль в региональных и международных транспортных перевозках. В эксплуатации находятся 1 422 моста, 32 тоннеля, 22 пассажирских вокзала и 114 погрузочных станций.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, грузинская железная дорога, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, грузинская железная дорога, экономика, видео
Грузинская железная дорога: история и сегодняшний день – видео
16:15 03.08.2026 (обновлено: 16:35 03.08.2026)
Первая железная дорога была открыта на территории Грузии в 1872 году. Она связала столицу страны с городом Поти и была частью грандиозного проекта – Закавказской железной дороги, которая соединила между собой Черное и Каспийское моря
Железные дороги в Грузии были электрифицированы практически полностью еще до 70-х годов XX века. В состав Закавказской железной дороги железные дороги на территории Грузии входили до 1991 года. После распада СССР она разделилась на железные дороги республик Южного Кавказа.
Сегодня протяженность линий Грузинской железной дороги составляет около 1 400 километров. Она играет важнейшую роль в региональных и международных транспортных перевозках. В эксплуатации находятся 1 422 моста, 32 тоннеля, 22 пассажирских вокзала и 114 погрузочных станций.