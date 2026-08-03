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Грузинские арбузы: где находится центр бахчеводства - видео
Грузинские арбузы: где находится центр бахчеводства - видео
Sputnik Грузия
Выращивание арбузов в Грузии сосредоточено в основном в восточном регионе – Кахети, на которую приходится до 80% всего местного урожая, особенно в плодородной... 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T12:30+0400
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Благоприятный жаркий климат и лёгкие песчаные почвы позволяют собирать урожай с июля до конца августа. Регион Кахети является настоящим центром бахчеводства страны, где жаркое лето и песчаные почвы создают идеальные природные условия.Постепенно выращивание арбузов развивается и в Западной Грузии, что помогает сглаживать сезонные колебания цен на рынке. Предпочтение отдаётся песчаным, хорошо прогреваемым землям, удалённым от крупных трасс.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , арбуз, сельское хозяйство грузии, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , арбуз, сельское хозяйство грузии, грузия, видео

Грузинские арбузы: где находится центр бахчеводства - видео

12:30 03.08.2026
© video: Sputnik / Stringer
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Выращивание арбузов в Грузии сосредоточено в основном в восточном регионе – Кахети, на которую приходится до 80% всего местного урожая, особенно в плодородной Алазанской долине.
Благоприятный жаркий климат и лёгкие песчаные почвы позволяют собирать урожай с июля до конца августа. Регион Кахети является настоящим центром бахчеводства страны, где жаркое лето и песчаные почвы создают идеальные природные условия.

Постепенно выращивание арбузов развивается и в Западной Грузии, что помогает сглаживать сезонные колебания цен на рынке. Предпочтение отдаётся песчаным, хорошо прогреваемым землям, удалённым от крупных трасс.
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