https://sputnik-georgia.ru/20260803/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-avgusta-2026-299906540.html

Какой сегодня церковный праздник: 3 августа 2026

Какой сегодня церковный праздник: 3 августа 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 3 августа отмечают день памяти cвятых Иезекииля, Виктора и Симеона 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T01:01+0400

2026-08-03T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк БожийПо церковному календарю 3 августа поминают cвятого Иезекииля, ветхозаветного пророка.Жил святой в VI веке до Рождества Христова. Он был священником родом из города Сарира и происходил из колена Левиина.После второго нашествия вавилонского царя Навуходоносора на Иерусалим 25-летнего Иезекииля вместе с другими евреями увели в Вавилон, где он жил у реки Ховар. На тридцатом году жизни именно там в видении Бог открыл ему будущее народа Израиля и всего человечества.Увиденное пророком описано в Книге Иезекииля. Он увидел сияющее облако, в середине которого был огонь, а в нем – таинственное подобие колесницы и четырех крылатых животных, каждый из которых имел четыре лица – человека, тельца, льва и орла. Перед их лицами находились колеса, осыпанные глазами.Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, над сводом, как бы из сверкающего сапфира, подобие престола. А на нем – сияющее "подобие Человека", вокруг которого – радуга."Подобие Человека", восседающее на сапфировом престоле, по толкованию отцов Церкви, – это прообраз воплощения Сына Божьего от Девы Марии, которая является Престолом Божьим. Крылатые животные, по толкованию, – это четыре евангелиста, а колеса со множеством глаз – части света со всеми народами земли.На пророческое служение среди израильтян Бог призвал Иезекииля после этого видения. Этому служению он отдал всю свою оставшуюся жизнь.Святой Иезекииль, помимо пророчеств, обличал народ Израиля за то, что тот впал в язычество. Пророк обладал также даром чудотворения.Жизнь он окончил мученически. За обличение одного еврейского князя в идолопоклонстве его привязали к диким коням, разорвавшим cвятого на части.Книга Иезекииля входит в состав Библии.Виктор МарсельскийПо церковному календарю 3 августа поминают мученика Виктора Марсельского, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиана (284-305) и Максимиана (286-310).Происходил будущий cвятой из сенаторского сословия города Массилия (современный Марсель). Повзрослев, он выбрал карьеру военного и стал офицером римской армии.Как и все христиане, Виктор подвергся гонениям со стороны язычников. Ободряя марсельских христиан, он призывал их храбро исповедовать Христову веру. Его схватили за отказ участвовать в церемонии жертвоприношения.Мученика не смогли склонить к вероотступничеству ни угрозы, ни обещания наград. Его долго и жестоко пытали, но, когда палачи поняли, что все их усилия бесполезны, ему отрубили голову.Симеон и ИоаннПо церковному календарю 3 августа поминают преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и его сопостника Иоанна.Жили будущие cвятые в городе Едессе (Сирия) в VI веке. Принадлежали к знатным семьям и с детства дружили. Старший из них, Симеон, жил с престарелой матерью, а Иоанн недавно женился.Друзья вместе отправились в Иерусалим на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. На обратном пути, беседуя о путях спасения души, они увидели на границе с пустыней несколько монастырей.Им неудержимо захотелось оставить мир и в иноческих подвигах провести оставшуюся жизнь. Помолившись Господу, они попросили указать, какую обитель им выбрать. Внезапно двери одного из монастырей отворились – там они и приняли постриг.Чтобы усилить подвиг, друзья со временем ушли в пустыню, где провели отшельниками 30 лет. Затем Иоанн остался жить в затворе и молчании, а Симеон, избравший путь юродства Христа ради в родном городе, получил от Господа дар исцеления и чудотворения.Прикрываясь юродством, чтобы избежать похвал от людей, он совершил много добрых дел. Иоанн всех паломников направлял за советом к юродивому, а Симеону перед кончиной было дано видение, что над головой его друга сиял венец с надписью "За пустынническое терпение".ИмениныПо церковному календарю 3 августа именины отмечают Анна, Георгий, Иван, Евгений, Петр, Семен и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников