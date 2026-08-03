https://sputnik-georgia.ru/20260803/kurs-lari-dollar-299910297.html

Курс лари на понедельник – 2,6259 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,6259 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T09:48+0400

2026-08-03T09:48+0400

2026-08-03T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 августа в размере 2,6259 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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