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СВР: Киеву и ЕС территория Украины нужна для отработки новых концепций войны
СВР: Киеву и ЕС территория Украины нужна для отработки новых концепций войны
Sputnik Грузия
Российская сторона полагает, что со временем украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Киеву и Евросоюзу украинская территория нужна для испытаний на ней передовых систем вооружений и отработки новых концепций войны, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Европейские фантазеры" полагают, что это может помочь нанести "стратегическое поражение" России."Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы", – подчеркнули в СВР.В ведомстве уверены, что "со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее".Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в текущей ситуации Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта.Дипломат отметил, что реальная цель европейских лидеров – это не переговоры с Москвой, а спасение режима Владимира Зеленского и сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.Министр также полагает, что Европа намерена тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, киев, москва, европа, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, киев, москва, европа, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
СВР: Киеву и ЕС территория Украины нужна для отработки новых концепций войны
13:28 03.08.2026 (обновлено: 23:59 03.08.2026)
Российская сторона полагает, что со временем украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Киеву и Евросоюзу украинская территория нужна для испытаний на ней передовых систем вооружений и отработки новых концепций войны, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны", – говорится в сообщении.
"Европейские фантазеры" полагают, что это может помочь нанести "стратегическое поражение" России.
"Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы", – подчеркнули в СВР.
В ведомстве уверены, что "со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в текущей ситуации Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта.
Дипломат отметил, что реальная цель европейских лидеров – это не переговоры с Москвой, а спасение режима Владимира Зеленского и сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.
Министр также полагает, что Европа намерена тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.