https://sputnik-georgia.ru/20260803/vedet-li-pravitelstvo-gruzinskoy-mechty-stranu-v-pravilnom-napravlenii-299935344.html
Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении?
Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении?
Sputnik Грузия
03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T13:46+0400
2026-08-03T13:46+0400
2026-08-03T13:46+0400
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Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении?
© Sputnik / STRINGERИраклий Гарибашвили "Грузинская мечта" проводит предвыборную встречу со сторонниками в столице Грузии
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