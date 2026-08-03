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Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении?
Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении?
Sputnik Грузия
03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T13:46+0400
2026-08-03T13:46+0400
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении?

13:46 03.08.2026
© Sputnik / STRINGERИраклий Гарибашвили "Грузинская мечта" проводит предвыборную встречу со сторонниками в столице Грузии
Ираклий Гарибашвили Грузинская мечта проводит предвыборную встречу со сторонниками в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / STRINGER
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