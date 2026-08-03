https://sputnik-georgia.ru/20260803/vs-rossii-udarili-po-obektam-transportnoy-infrastruktury-na-ukraine-299943397.html
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине
Sputnik Грузия
Российские вооруженные силы продолжают удары по объектам на территории Украины, которые задействованы в интересах ВСУ 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T12:32+0400
2026-08-03T12:32+0400
2026-08-03T23:56+0400
россия
в мире
украина
черное море
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1a/295543675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7906d30d3076d0c464d7f03aaa54d434.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары по задействованной в интересах ВСУ транспортной инфраструктуре Украины сообщила пресс-служба Минобороны РФ."В течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВС России для нанесения ударов использовали беспилотники.В результате были поражены сухогрузы, перевозившие грузы для ВСУ, а также военного назначения: один в порту Николаева, и три в акватории Черного моря.Ранее сообщалось, что российские военные за прошедшую неделю поразили 31 морское судно, которое использовалось в интересах ВСУ, активнее всего атаковались сухогрузы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1a/295543675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c7312e9c9c61354b4addff7acb64855d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, украина, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине
12:32 03.08.2026 (обновлено: 23:56 03.08.2026)
Российские вооруженные силы продолжают удары по объектам на территории Украины, которые задействованы в интересах ВСУ
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары по задействованной в интересах ВСУ транспортной инфраструктуре Украины сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВС России для нанесения ударов использовали беспилотники.
В результате были поражены сухогрузы, перевозившие грузы для ВСУ, а также военного назначения: один в порту Николаева, и три в акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские военные за прошедшую неделю поразили 31 морское судно, которое использовалось в интересах ВСУ, активнее всего атаковались сухогрузы.