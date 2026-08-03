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ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине
Sputnik Грузия
Российские вооруженные силы продолжают удары по объектам на территории Украины, которые задействованы в интересах ВСУ 03.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары по задействованной в интересах ВСУ транспортной инфраструктуре Украины сообщила пресс-служба Минобороны РФ."В течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВС России для нанесения ударов использовали беспилотники.В результате были поражены сухогрузы, перевозившие грузы для ВСУ, а также военного назначения: один в порту Николаева, и три в акватории Черного моря.Ранее сообщалось, что российские военные за прошедшую неделю поразили 31 морское судно, которое использовалось в интересах ВСУ, активнее всего атаковались сухогрузы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, украина, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины

ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине

12:32 03.08.2026 (обновлено: 23:56 03.08.2026)
© photo: Sputnik / Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2026
© photo: Sputnik / Russian Defence Ministry
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Российские вооруженные силы продолжают удары по объектам на территории Украины, которые задействованы в интересах ВСУ
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары по задействованной в интересах ВСУ транспортной инфраструктуре Украины сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВС России для нанесения ударов использовали беспилотники.
В результате были поражены сухогрузы, перевозившие грузы для ВСУ, а также военного назначения: один в порту Николаева, и три в акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские военные за прошедшую неделю поразили 31 морское судно, которое использовалось в интересах ВСУ, активнее всего атаковались сухогрузы.
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