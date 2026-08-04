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Замок в Иране и болото в США: новые объекты мирового наследия ЮНЕСКО

Замок в Иране и болото в США: новые объекты мирового наследия ЮНЕСКО

Sputnik Грузия

Более 20 новых объектов были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в Пусане 04.08.2026, Sputnik Грузия

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Всего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 25 новых объектов – 19 культурных, пять природных и один смешанный. Впервые в список были включены объекты из трех африканских стран – Южного Судана, Коморских островов и Сан-Томе и Принсипи.Три новых объекта – в Южном Судане, Ливане и Палестине – были включены в Список на чрезвычайном основании, так как они находятся в регионах, затронутых конфликтами.Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает предложения о включении новых объектов в Список всемирного наследия раз в год.

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