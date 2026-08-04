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Замок в Иране и болото в США: новые объекты мирового наследия ЮНЕСКО
Замок в Иране и болото в США: новые объекты мирового наследия ЮНЕСКО
Sputnik Грузия
Более 20 новых объектов были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в Пусане 04.08.2026, Sputnik Грузия
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Всего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 25 новых объектов – 19 культурных, пять природных и один смешанный. Впервые в список были включены объекты из трех африканских стран – Южного Судана, Коморских островов и Сан-Томе и Принсипи.Три новых объекта – в Южном Судане, Ливане и Палестине – были включены в Список на чрезвычайном основании, так как они находятся в регионах, затронутых конфликтами.Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает предложения о включении новых объектов в Список всемирного наследия раз в год.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, иран, сша, ливан, юнеско
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, иран, сша, ливан, юнеско

Замок в Иране и болото в США: новые объекты мирового наследия ЮНЕСКО

11:01 04.08.2026 (обновлено: 13:13 05.08.2026)
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Более 20 новых объектов были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в Пусане
Всего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 25 новых объектов – 19 культурных, пять природных и один смешанный. Впервые в список были включены объекты из трех африканских стран – Южного Судана, Коморских островов и Сан-Томе и Принсипи.
Три новых объекта – в Южном Судане, Ливане и Палестине – были включены в Список на чрезвычайном основании, так как они находятся в регионах, затронутых конфликтами.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает предложения о включении новых объектов в Список всемирного наследия раз в год.
CC BY 4.0 / xiquinhosilva / Jingdezhen Imperial Kiln (cropped image)

Императорские печи в китайском городе Цзиндэчжэне.

Императорские печи в китайском городе Цзиндэчжэне. - Sputnik Грузия
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CC BY 4.0 / xiquinhosilva / Jingdezhen Imperial Kiln (cropped image)

Императорские печи в китайском городе Цзиндэчжэне.

© photo : CC BY-ND 2.0/Svetlana / Moroni

Медины султанатов на Коморских островах.

Медины султанатов на Коморских островах. - Sputnik Грузия
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© photo : CC BY-ND 2.0/Svetlana / Moroni

Медины султанатов на Коморских островах.

CC BY 2.0 / Julia Maudlin / Alamut Castle

Руины замка Аламут в Иране.

Руины замка Аламут в Иране. - Sputnik Грузия
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CC BY 2.0 / Julia Maudlin / Alamut Castle

Руины замка Аламут в Иране.

CC0 / Saigen Jiro / Fujiwara Palace

Фудзиваракё – город, который был столицей Японии на протяжении шестнадцати лет, с 694 по 710 годы.

Фудзиваракё – город, который был столицей Японии на протяжении шестнадцати лет, с 694 по 710 годы. - Sputnik Грузия
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CC0 / Saigen Jiro / Fujiwara Palace

Фудзиваракё – город, который был столицей Японии на протяжении шестнадцати лет, с 694 по 710 годы.

© AP Photo / Majdi Mohammed

Римский театр в деревне Себастия, расположенной на западном берегу реки Иордан.

Римский театр в деревне Себастия, расположенной на западном берегу реки Иордан. - Sputnik Грузия
5/18
© AP Photo / Majdi Mohammed

Римский театр в деревне Себастия, расположенной на западном берегу реки Иордан.

© AP Photo / Virginia Mayo

Пляж Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер, Франция.

Пляж Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер, Франция. - Sputnik Грузия
6/18
© AP Photo / Virginia Mayo

Пляж Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер, Франция.

CC BY 2.0 / Joi Ito / Diving in Aqaba

Морской заповедник Акаба (Иордания). Эта акватория признана самой северной в мире тропической коралловой рифовой системой.

Морской заповедник Акаба (Иордания). Эта акватория признана самой северной в мире тропической коралловой рифовой системой. - Sputnik Грузия
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CC BY 2.0 / Joi Ito / Diving in Aqaba

Морской заповедник Акаба (Иордания). Эта акватория признана самой северной в мире тропической коралловой рифовой системой.

© photo : Public domain/USAID

Национальный парк Гарамба в ДРК – один из старейших нацпарков на африканском континенте.

Национальный парк Гарамба в ДРК – один из старейших нацпарков на африканском континенте. - Sputnik Грузия
8/18
© photo : Public domain/USAID

Национальный парк Гарамба в ДРК – один из старейших нацпарков на африканском континенте.

© AP Photo / Rajesh Kumar SIngh

Ступа Джамек в индийском Сарнатхе – древний памятник буддийской архитектуры.

Ступа Джамек в индийском Сарнатхе – древний памятник буддийской архитектуры. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Rajesh Kumar SIngh

Ступа Джамек в индийском Сарнатхе – древний памятник буддийской архитектуры.

CC BY 4.0 / Habib M’henni / Sidi Bou Said, Tunisie (cropped image)

Сиди-Бу-Саид – город на севере Туниса, был основан в XII веке.

Сиди-Бу-Саид – город на севере Туниса, был основан в XII веке. - Sputnik Грузия
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CC BY 4.0 / Habib M’henni / Sidi Bou Said, Tunisie (cropped image)

Сиди-Бу-Саид – город на севере Туниса, был основан в XII веке.

© AP Photo / Hussein Malla

Замок Бофорт на юго-востоке Ливана – древняя крепость крестоносцев, построенная в XII веке.

Замок Бофорт на юго-востоке Ливана – древняя крепость крестоносцев, построенная в XII веке. - Sputnik Грузия
11/18
© AP Photo / Hussein Malla

Замок Бофорт на юго-востоке Ливана – древняя крепость крестоносцев, построенная в XII веке.

CC BY-SA 4.0 / Periclesd / Teatro em Manaus, Amazonas (cropped image)

Театр Амазонас в бразильском городе Манаус.

Театр Амазонас в бразильском городе Манаус. - Sputnik Грузия
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CC BY-SA 4.0 / Periclesd / Teatro em Manaus, Amazonas (cropped image)

Театр Амазонас в бразильском городе Манаус.

CC BY-SA 4.0 / Yakov Fedorov / Beket-Ata (Oglandy) (cropped image)

Мечеть Бекет-ата в Казахстане вырублена в скале и является культово-мемориальным памятником XVII века.

Мечеть Бекет-ата в Казахстане вырублена в скале и является культово-мемориальным памятником XVII века. - Sputnik Грузия
13/18
CC BY-SA 4.0 / Yakov Fedorov / Beket-Ata (Oglandy) (cropped image)

Мечеть Бекет-ата в Казахстане вырублена в скале и является культово-мемориальным памятником XVII века.

© AP Photo / Stephen B. Morton

Национальный заповедник дикой природы Окефеноки в штате Джорджия (США).

Национальный заповедник дикой природы Окефеноки в штате Джорджия (США). - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Stephen B. Morton

Национальный заповедник дикой природы Окефеноки в штате Джорджия (США).

CC BY-SA 4.0 / kallerna / Mt Olympus aerial 2 (cropped image)

Окрестности горы Олимп в Греции. Там обитают редкие виды диких животных и птиц, характерных для Балкан, а также растет около 2000 видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде на Земле.

Окрестности горы Олимп в Греции. Там обитают редкие виды диких животных и птиц, характерных для Балкан, а также растет около 2000 видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде на Земле. - Sputnik Грузия
15/18
CC BY-SA 4.0 / kallerna / Mt Olympus aerial 2 (cropped image)

Окрестности горы Олимп в Греции. Там обитают редкие виды диких животных и птиц, характерных для Балкан, а также растет около 2000 видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде на Земле.

© photo : CC BY-ND 4.0/Museum Mors / turtle Tasbacka danica (cropped image)

Идеально сохранившиеся окаменелости костистых рыб в западной части датского Лимфьорда, где находятся богатейшие отложения возрастом около 55 миллионов лет.

Идеально сохранившиеся окаменелости костистых рыб в западной части датского Лимфьорда, где находятся богатейшие отложения возрастом около 55 миллионов лет. - Sputnik Грузия
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© photo : CC BY-ND 4.0/Museum Mors / turtle Tasbacka danica (cropped image)

Идеально сохранившиеся окаменелости костистых рыб в западной части датского Лимфьорда, где находятся богатейшие отложения возрастом около 55 миллионов лет.

CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan / 1 carcassonne aerial 2016 (cropped image)

Крепость Каркасон. Средневековый архитектурный ансамбль является историческим памятником Франции.

Крепость Каркасон. Средневековый архитектурный ансамбль является историческим памятником Франции. - Sputnik Грузия
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CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan / 1 carcassonne aerial 2016 (cropped image)

Крепость Каркасон. Средневековый архитектурный ансамбль является историческим памятником Франции.

CC BY-SA 3.0 / Seungh / 고창갯벌

Приливные отмели Гетбол в Республике Корея – уникальные равнины, где обитают сотни видов птиц, в том числе и те, которые находятся под угрозой исчезновения.

Приливные отмели Гетбол в Республике Корея – уникальные равнины, где обитают сотни видов птиц, в том числе и те, которые находятся под угрозой исчезновения. - Sputnik Грузия
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CC BY-SA 3.0 / Seungh / 고창갯벌

Приливные отмели Гетбол в Республике Корея – уникальные равнины, где обитают сотни видов птиц, в том числе и те, которые находятся под угрозой исчезновения.

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