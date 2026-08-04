Замок в Иране и болото в США: новые объекты мирового наследия ЮНЕСКО
Императорские печи в китайском городе Цзиндэчжэне.
Императорские печи в китайском городе Цзиндэчжэне.
Медины султанатов на Коморских островах.
Руины замка Аламут в Иране.
Фудзиваракё – город, который был столицей Японии на протяжении шестнадцати лет, с 694 по 710 годы.
Фудзиваракё – город, который был столицей Японии на протяжении шестнадцати лет, с 694 по 710 годы.
Римский театр в деревне Себастия, расположенной на западном берегу реки Иордан.
Римский театр в деревне Себастия, расположенной на западном берегу реки Иордан.
Пляж Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер, Франция.
Пляж Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер, Франция.
Морской заповедник Акаба (Иордания). Эта акватория признана самой северной в мире тропической коралловой рифовой системой.
Морской заповедник Акаба (Иордания). Эта акватория признана самой северной в мире тропической коралловой рифовой системой.
Национальный парк Гарамба в ДРК – один из старейших нацпарков на африканском континенте.
Национальный парк Гарамба в ДРК – один из старейших нацпарков на африканском континенте.
Ступа Джамек в индийском Сарнатхе – древний памятник буддийской архитектуры.
Ступа Джамек в индийском Сарнатхе – древний памятник буддийской архитектуры.
Сиди-Бу-Саид – город на севере Туниса, был основан в XII веке.
Сиди-Бу-Саид – город на севере Туниса, был основан в XII веке.
Замок Бофорт на юго-востоке Ливана – древняя крепость крестоносцев, построенная в XII веке.
Замок Бофорт на юго-востоке Ливана – древняя крепость крестоносцев, построенная в XII веке.
Театр Амазонас в бразильском городе Манаус.
Театр Амазонас в бразильском городе Манаус.
Мечеть Бекет-ата в Казахстане вырублена в скале и является культово-мемориальным памятником XVII века.
Мечеть Бекет-ата в Казахстане вырублена в скале и является культово-мемориальным памятником XVII века.
Национальный заповедник дикой природы Окефеноки в штате Джорджия (США).
Национальный заповедник дикой природы Окефеноки в штате Джорджия (США).
Окрестности горы Олимп в Греции. Там обитают редкие виды диких животных и птиц, характерных для Балкан, а также растет около 2000 видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде на Земле.
Окрестности горы Олимп в Греции. Там обитают редкие виды диких животных и птиц, характерных для Балкан, а также растет около 2000 видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде на Земле.
Идеально сохранившиеся окаменелости костистых рыб в западной части датского Лимфьорда, где находятся богатейшие отложения возрастом около 55 миллионов лет.
Идеально сохранившиеся окаменелости костистых рыб в западной части датского Лимфьорда, где находятся богатейшие отложения возрастом около 55 миллионов лет.
Крепость Каркасон. Средневековый архитектурный ансамбль является историческим памятником Франции.
Крепость Каркасон. Средневековый архитектурный ансамбль является историческим памятником Франции.
Приливные отмели Гетбол в Республике Корея – уникальные равнины, где обитают сотни видов птиц, в том числе и те, которые находятся под угрозой исчезновения.
Приливные отмели Гетбол в Республике Корея – уникальные равнины, где обитают сотни видов птиц, в том числе и те, которые находятся под угрозой исчезновения.