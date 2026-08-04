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Какой сегодня церковный праздник: 4 августа 2026

Какой сегодня церковный праздник: 4 августа 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 4 августа отмечают день памяти святых Марии и Фоки 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мария МагдалинаПо церковному календарю 4 августа поминают равноапостольную Марию Магдалину – одну из жен-мироносиц, которая первой из людей удостоилась увидеть воскресшего Иисуса Христа.Родилась будущая святая в местечке Магдалы в Галилее. Ей были присущи пылкость нрава и самоотверженность – качества, которыми, как считалось, отличались жители Галилеи. Мария в Евангелии упоминается как женщина, из которой Христос изгнал семь демонов.Став ученицей Спасителя, она за Ним следовала до Иудеи и присутствовала при Его крестных страданиях.На утро Пасхи Мария Магдалина, пришедшая вместе с другими женами-мироносицами к телу Иисуса, нашла гробницу пустой. Увидев первой воскресшего Учителя, она получила от Него повеление возвестить ученикам о воскресении. И как первая благовестница воскресения Христова она признана Церковью равноапостольной.В этом благовестии – начало ее апостольского служения. После воскрешения Спасителя, Мария, по преданию, пошла к императору Тиберию и, сообщив о божественном чуде, подала ему яйцо как символ возрождения со словами: "Христос Воскрес!" Неверующий правитель воскликнул, что это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным. После его слов яйцо покраснело.Затем Мария помогала апостолу Иоанну Богослову в его проповеди в Эфесе, где мирно скончалась.Священномученик ФокаПо церковному календарю 4 августа отмечают день перенесения мощей священномученика Фоки в Константинополь из Синопа.Родился будущий священномученик в городе Синопе. С юности он вел добродетельную жизнь, затем был поставлен епископом Синопским. В период своего епископства святитель обратил к истинной вере многих язычников.Во время преследования христиан при императоре Траяне (98-117) святителя принуждали отречься. После жестоких пыток его заперли в горячей бане, где он мученически скончался. Произошло это в 117 году.Мощи святителя перенесены в Константинополь в 404-м. Священномученика особо почитают как защитника от пожаров, а также как подающего помощь утопающим.ИмениныПо церковному календарю 4 августа именины отмечают Мария, Алексей, Корнилий, Корней, Михаил и Фока.Материал подготовлен на основе открытых источников

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