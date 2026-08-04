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Почему Грузия не может обеспечить себя собственной мукой? – видео

Почему Грузия не может обеспечить себя собственной мукой? – видео

Sputnik Грузия

Грузия обеспечивает себя пшеницей и мукой всего на 15–20% в первую очередь из-за дефицита подходящих земель 04.08.2026, Sputnik Грузия

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В стране мало крупных равнинных полей, пригодных для рентабельного выращивания пшеницы в больших объtмах. Выращивать зерно в Грузии дороже, чем покупать за рубежом из-за мелких размеров фермерских хозяйств и высоких цен на топливо и удобрения.Местные мукомольные заводы часто останавливаются, так как им невыгодно покупать дорогое зерно у грузинских крестьян. Общая потребность страны в муке составляет около 650–800 тысяч тонн в год. Основной поставщик зерна и муки в Грузию – Россия, на неё приходится около 95% поставок.

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2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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