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Проблема одиночества в Грузии: сколько в стране одиноких женщин? – видео
Проблема одиночества в Грузии: сколько в стране одиноких женщин? – видео
Sputnik Грузия
Точной статистики по количеству всех "одиноких женщин" – незамужних, разведенных или проживающих без партнера, в Грузии в масштабе страны нет. 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T13:32+0400
2026-08-04T13:32+0400
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Национальная служба статистики "Сакстат" фиксирует лишь официальное семейное положение или конкретные юридические статусы. Статус матери-одиночки в стране имеют около восьми с половиной тысяч женщин.Правозащитники отмечают, что реальное число женщин, воспитывающих детей в одиночку и не состоящих в браке, намного выше, так как далеко не все оформляют специальный статус. Общее число женщин в Грузии составляет около пятидесяти двух процентов от населения. На сто женщин приходится девяносто три мужчины.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , общество, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , общество, грузия, видео
Проблема одиночества в Грузии: сколько в стране одиноких женщин? – видео
13:32 04.08.2026 (обновлено: 15:20 04.08.2026)
Точной статистики по количеству всех "одиноких женщин" – незамужних, разведенных или проживающих без партнера, в Грузии в масштабе страны нет.
Национальная служба статистики "Сакстат" фиксирует лишь официальное семейное положение или конкретные юридические статусы. Статус матери-одиночки в стране имеют около восьми с половиной тысяч женщин.
Правозащитники отмечают, что реальное число женщин, воспитывающих детей в одиночку и не состоящих в браке, намного выше, так как далеко не все оформляют специальный статус. Общее число женщин в Грузии составляет около пятидесяти двух процентов от населения. На сто женщин приходится девяносто три мужчины.