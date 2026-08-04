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Проблема одиночества в Грузии: сколько в стране одиноких женщин? – видео

Проблема одиночества в Грузии: сколько в стране одиноких женщин? – видео

Sputnik Грузия

Точной статистики по количеству всех "одиноких женщин" – незамужних, разведенных или проживающих без партнера, в Грузии в масштабе страны нет. 04.08.2026, Sputnik Грузия

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Национальная служба статистики "Сакстат" фиксирует лишь официальное семейное положение или конкретные юридические статусы. Статус матери-одиночки в стране имеют около восьми с половиной тысяч женщин.Правозащитники отмечают, что реальное число женщин, воспитывающих детей в одиночку и не состоящих в браке, намного выше, так как далеко не все оформляют специальный статус. Общее число женщин в Грузии составляет около пятидесяти двух процентов от населения. На сто женщин приходится девяносто три мужчины.

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