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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июне 2026 года составила 7,25% 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе Грузии на 1 июля 2026 года составил 73,52 миллиарда лари, что на 2,13 миллиарда лари, или на 2,98%, больше, чем в начале июня 2026 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в июне 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 782,71 миллиона лари, или на 2,22%, а вклады до востребования увеличились на 1,34 миллиарда лари, или на 3,71%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июля 2026 года вырос на 1,21 процентного пункта по сравнению с данными на 1 июня 2026 года и составил 56,16%.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июне 2026 года составила 7,25%, в том числе 8,9% – по депозитам в национальной валюте, и 2,52% – в иностранной валюте.На конец июня 2026 года в Грузии работало 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном фонде.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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