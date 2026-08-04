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Жизнь в регионах Грузии: Боржомское ущелье – видео

Жизнь в регионах Грузии: Боржомское ущелье – видео

Sputnik Грузия

Жизнь в Боржомском ущелье сегодня развивается как динамичный баланс между международным туризмом, сохранением экологии и традиционным укладом жизни местного... 04.08.2026, Sputnik Грузия

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Ущелье полностью преодолело кризис прошлых десятилетий и превратилось в круглогодичный курортный кластер.Регион посещает все больше гостей из разных стран. Их привлекает не только минеральная вода "Боржоми" и зимний курорт Бакуриани, но и природная красота этого края, что обеспечивает местным жителям доходы от туризма круглый год.

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