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Жизнь в регионах Грузии: Боржомское ущелье – видео
Жизнь в регионах Грузии: Боржомское ущелье – видео
Sputnik Грузия
Жизнь в Боржомском ущелье сегодня развивается как динамичный баланс между международным туризмом, сохранением экологии и традиционным укладом жизни местного... 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T16:54+0400
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Ущелье полностью преодолело кризис прошлых десятилетий и превратилось в круглогодичный курортный кластер.Регион посещает все больше гостей из разных стран. Их привлекает не только минеральная вода "Боржоми" и зимний курорт Бакуриани, но и природная красота этого края, что обеспечивает местным жителям доходы от туризма круглый год.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , боржоми, боржоми-харагаульсий лес, туризм, туризм в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , боржоми, боржоми-харагаульсий лес, туризм, туризм в грузии, видео
Жизнь в регионах Грузии: Боржомское ущелье – видео
16:54 04.08.2026 (обновлено: 16:57 04.08.2026)
Жизнь в Боржомском ущелье сегодня развивается как динамичный баланс между международным туризмом, сохранением экологии и традиционным укладом жизни местного населения
Ущелье полностью преодолело кризис прошлых десятилетий и превратилось в круглогодичный курортный кластер.
Регион посещает все больше гостей из разных стран. Их привлекает не только минеральная вода "Боржоми" и зимний курорт Бакуриани, но и природная красота этого края, что обеспечивает местным жителям доходы от туризма круглый год.