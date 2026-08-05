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Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон

Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон

Sputnik Грузия

Около 60000 человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий... 05.08.2026, Sputnik Грузия

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Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10000 клиентов остались без электричества.Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, три из них – в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствуют сухая погода и порывистый ветер.

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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, происшествия, вашингтон, сша