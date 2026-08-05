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Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон
Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон
Sputnik Грузия
Около 60000 человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий... 05.08.2026, Sputnik Грузия
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Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10000 клиентов остались без электричества.Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, три из них – в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствуют сухая погода и порывистый ветер.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, происшествия, вашингтон, сша
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, происшествия, вашингтон, сша
Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон 11:34 05.08.2026 (обновлено: 16:48 05.08.2026)
Около 60000 человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий страшной стихии
Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10000 клиентов остались без электричества.
Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, три из них – в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствуют сухая погода и порывистый ветер.
© AP Photo / Lindsey Wasson
Десятки домов, сгоревших дотла в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.
Десятки домов, сгоревших дотла в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.
© AP Photo / Lindsey Wasson
76-летняя жительница города Спокан на фоне дома, пострадавшего от лесного пожара в Вашингтоне.
76-летняя жительница города Спокан на фоне дома, пострадавшего от лесного пожара в Вашингтоне.
© AP Photo / Young Kwak
Американский флаг у сгоревшего строения в жилом районе Уэстгейт в Спокане.
Американский флаг у сгоревшего строения в жилом районе Уэстгейт в Спокане.
© AP Photo / Lindsey Wasson
Человек проходит мимо дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.
Человек проходит мимо дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.
© AP Photo / Lindsey Wasson
Статуя Будды среди руин дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане.
Статуя Будды среди руин дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане.
© AP Photo / Young Kwak
Последствия пожара в районе Индиан-Трейл в Спокане, штат Вашингтон.
Последствия пожара в районе Индиан-Трейл в Спокане, штат Вашингтон.
© REUTERS David Ryder
Статуэтка ангела, извлеченная из-под обломков дома, сгоревшего во время пожара в Спокане, штат Вашингтон, США.
Статуэтка ангела, извлеченная из-под обломков дома, сгоревшего во время пожара в Спокане, штат Вашингтон, США.
© AP Photo / Lindsey Wasson
Последствия пожара в Спокане.
Последствия пожара в Спокане.
© AP Photo / Lindsey Wasson
Мужчина засыпает гравием дымящееся дерево возле дома соседа после лесного пожара в северной части Спокана.
Мужчина засыпает гравием дымящееся дерево возле дома соседа после лесного пожара в северной части Спокана.
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди осматривают сгоревший в результате природного пожара дом в Спокане, штат Вашингтон.
Люди осматривают сгоревший в результате природного пожара дом в Спокане, штат Вашингтон.