Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260805/299973888.html
Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон
Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон
Sputnik Грузия
Около 60000 человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий... 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T11:34+0400
2026-08-05T16:48+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
происшествия
вашингтон
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/05/299974067_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_9ee84bd7735216fa9b1e6e8edac600c9.jpg
Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10000 клиентов остались без электричества.Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, три из них – в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствуют сухая погода и порывистый ветер.
вашингтон
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/05/299974067_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b3498cc1eb62dc1a3473f2211646a84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, происшествия, вашингтон, сша
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, происшествия, вашингтон, сша

Десятки тысяч эвакуированных и более 700 сгоревших зданий: пожары в штате Вашингтон

11:34 05.08.2026 (обновлено: 16:48 05.08.2026)
Подписаться
Около 60000 человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий страшной стихии
Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10000 клиентов остались без электричества.
Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, три из них – в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствуют сухая погода и порывистый ветер.
© AP Photo / Lindsey Wasson

Десятки домов, сгоревших дотла в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.

Десятки домов, сгоревших дотла в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Десятки домов, сгоревших дотла в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.

© AP Photo / Lindsey Wasson

76-летняя жительница города Спокан на фоне дома, пострадавшего от лесного пожара в Вашингтоне.

76-летняя жительница города Спокан на фоне дома, пострадавшего от лесного пожара в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

76-летняя жительница города Спокан на фоне дома, пострадавшего от лесного пожара в Вашингтоне.

© AP Photo / Young Kwak

Американский флаг у сгоревшего строения в жилом районе Уэстгейт в Спокане.

Американский флаг у сгоревшего строения в жилом районе Уэстгейт в Спокане. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Young Kwak

Американский флаг у сгоревшего строения в жилом районе Уэстгейт в Спокане.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Человек проходит мимо дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.

Человек проходит мимо дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Человек проходит мимо дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане, Вашингтон.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Статуя Будды среди руин дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане.

Статуя Будды среди руин дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Статуя Будды среди руин дома, сгоревшего в результате лесного пожара в Спокане.

© AP Photo / Young Kwak

Последствия пожара в районе Индиан-Трейл в Спокане, штат Вашингтон.

Последствия пожара в районе Индиан-Трейл в Спокане, штат Вашингтон. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Young Kwak

Последствия пожара в районе Индиан-Трейл в Спокане, штат Вашингтон.

© REUTERS David Ryder

Статуэтка ангела, извлеченная из-под обломков дома, сгоревшего во время пожара в Спокане, штат Вашингтон, США.

Статуэтка ангела, извлеченная из-под обломков дома, сгоревшего во время пожара в Спокане, штат Вашингтон, США. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS David Ryder

Статуэтка ангела, извлеченная из-под обломков дома, сгоревшего во время пожара в Спокане, штат Вашингтон, США.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Последствия пожара в Спокане.

Последствия пожара в Спокане. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Последствия пожара в Спокане.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Мужчина засыпает гравием дымящееся дерево возле дома соседа после лесного пожара в северной части Спокана.

Мужчина засыпает гравием дымящееся дерево возле дома соседа после лесного пожара в северной части Спокана. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Мужчина засыпает гравием дымящееся дерево возле дома соседа после лесного пожара в северной части Спокана.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Люди осматривают сгоревший в результате природного пожара дом в Спокане, штат Вашингтон.

Люди осматривают сгоревший в результате природного пожара дом в Спокане, штат Вашингтон. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Люди осматривают сгоревший в результате природного пожара дом в Спокане, штат Вашингтон.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0