https://sputnik-georgia.ru/20260805/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti-prognoz-na-2026-god---video-299981668.html

Экономика Грузии продолжает расти: прогноз на 2026 год – видео

Экономика Грузии продолжает расти: прогноз на 2026 год – видео

Sputnik Грузия

Рост экономики в Грузии в 2026 году, по прогнозу инвестиционной компании Galt & Taggart, составит 7,5% вместо ранее прогнозируемых 7%. 05.08.2026, Sputnik Грузия

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Компания отмечает, что прогноз был пересмотрен в сторону повышения из-за высокого экономического роста в Грузии за первые шесть месяцев текущего года.Средний показатель реального роста экономики страны в январе-июне 2026 года составил 7,9%. Одновременно с этим аналитики прогнозируют рост цен. При этом в компании не ожидают ужесточения монетарной политики до конца 2026 года.

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