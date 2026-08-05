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Экономика Грузии продолжает расти: прогноз на 2026 год – видео
Экономика Грузии продолжает расти: прогноз на 2026 год – видео
Sputnik Грузия
Рост экономики в Грузии в 2026 году, по прогнозу инвестиционной компании Galt & Taggart, составит 7,5% вместо ранее прогнозируемых 7%. 05.08.2026, Sputnik Грузия
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Компания отмечает, что прогноз был пересмотрен в сторону повышения из-за высокого экономического роста в Грузии за первые шесть месяцев текущего года.Средний показатель реального роста экономики страны в январе-июне 2026 года составил 7,9%. Одновременно с этим аналитики прогнозируют рост цен. При этом в компании не ожидают ужесточения монетарной политики до конца 2026 года.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , экономика, грузия, видео
Экономика Грузии продолжает расти: прогноз на 2026 год – видео
22:37 05.08.2026 (обновлено: 22:54 05.08.2026)
Рост экономики в Грузии в 2026 году, по прогнозу инвестиционной компании Galt & Taggart, составит 7,5% вместо ранее прогнозируемых 7%.
Компания отмечает, что прогноз был пересмотрен в сторону повышения из-за высокого экономического роста в Грузии за первые шесть месяцев текущего года.
Средний показатель реального роста экономики страны в январе-июне 2026 года составил 7,9%. Одновременно с этим аналитики прогнозируют рост цен. При этом в компании не ожидают ужесточения монетарной политики до конца 2026 года.