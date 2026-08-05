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Грузинское пиво: древние традиции и современные технологии - видео
Грузинское пиво: древние традиции и современные технологии - видео
Sputnik Грузия
История грузинского пива уходит корнями в высокогорные регионы, где веками варили традиционное ритуальное пиво "алуди". 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T15:43+0400
2026-08-05T15:43+0400
2026-08-05T15:43+0400
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В Хевсурети, Тушети и Пшави пивоварение было частью религиозных и общинных обрядов. Промышленное производство пива в Грузии началось в XIX веке с открытием первых пивоваренных заводов. Один из них – завод "Казбеги", открытый в 1881 году.Сегодня рынок грузинского пива сочетает традиционные древние горные рецепты, современные технологии и заводские линии производства, а также развивающийся крафтовый сегмент.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , пиво, грузия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , пиво, грузия, видео
Грузинское пиво: древние традиции и современные технологии - видео
История грузинского пива уходит корнями в высокогорные регионы, где веками варили традиционное ритуальное пиво "алуди".
В Хевсурети, Тушети и Пшави пивоварение было частью религиозных и общинных обрядов. Промышленное производство пива в Грузии началось в XIX веке с открытием первых пивоваренных заводов. Один из них – завод "Казбеги", открытый в 1881 году.
Сегодня рынок грузинского пива сочетает традиционные древние горные рецепты, современные технологии и заводские линии производства, а также развивающийся крафтовый сегмент.