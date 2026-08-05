Грузинское пиво: древние традиции и современные технологии - видео

В Хевсурети, Тушети и Пшави пивоварение было частью религиозных и общинных обрядов. Промышленное производство пива в Грузии началось в XIX веке с открытием первых пивоваренных заводов. Один из них – завод "Казбеги", открытый в 1881 году.



Сегодня рынок грузинского пива сочетает традиционные древние горные рецепты, современные технологии и заводские линии производства, а также развивающийся крафтовый сегмент.