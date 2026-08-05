https://sputnik-georgia.ru/20260805/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-avgusta-2026-299959648.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 августа 2026

Какой сегодня церковный праздник: 5 августа 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 5 августа отмечают день памяти cвятых Аполлинария, Трофима, Феофила и других 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T01:01+0400

2026-08-05T01:01+0400

2026-08-05T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0b/266573011_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ff23b0c4408d26edab1d6b3ce48ea214.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.По церковному календарю 5 августа чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками).Епископ РавеннийскийПо церковному календарю 5 августа поминают священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского.Жил будущий святитель в I веке. Из родной Антиохии Аполлинарий пришел в Рим вместе с апостолом Петром, где ученик Спасителя посвятил его в епископы города Равенны и благословил идти на проповедь.В Равенну святитель вошел как простой странник и нашел приют у местного жителя – воина Иринея. Вся семья воина уверовала в Спасителя, когда святой молитвой исцелил слепого сына Иринея.Епископ проповедовал в Равенне 12 лет. Благодаря проповеди Аполлинария местная христианская община из года в год увеличивалась. Язычники всячески боролись с деятельным святителем – заключали его под стражу, пытали и изгоняли из города. Когда его отправляли в ссылку, он проповедовал среди отдаленных племен.Как-то святой исцелил сына правителя Равенны. С тех пор тот сам укрывал святителя от преследователей. Но ярость язычников все же настигла епископа. Аполлинария жестоко избили. Долго проболев, он скончался от ран.Перед смертью священномученик предсказал, что придет время, когда христиане смогут открыто и свободно исповедовать свою веру.Трофим, Феофил и другиеПо церковному календарю 5 августа поминают мучеников Трофима, Феофила и 13 других, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Во время гонения христиан 15 мучеников, в том числе Трофим и Феофил, представшие перед судом, отказались принести жертву идолам и мужественно исповедали себя христианами.После жестоких пыток мучеников с перебитыми голенями бросили в огонь. Святые, укрепляемые Спасителем, из огня вышли совершенно невредимыми, прославляя Господа. Язычники, отчаявшись сломить волю исповедников, отрубили им головы.Всех скорбящих РадостьПо церковному календарю 5 августа чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками).Прославилась икона Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" в Петербурге в 1888 году. Когда молния во время страшной грозы ударила в часовню, находившийся в ней святой образ Пресвятой Богородицы не пострадал. К нему прилепились лишь лежавшие перед иконой мелкие медные монетки – грошики. Через год на месте часовни построили церковь.ИмениныПо церковному календарю 5 августа именины отмечают Анна, Аполлон, Андрей, Виталий, Трофим и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников